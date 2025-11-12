Домашние десерты не обязательно готовить из теста и выпекать, прекрасной альтернативой может быть печенье, желе, птичье молоко, лаваш. А для яркого вкуса лучше всего добавлять в такие десерты ягоды, фрукты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного шоколадного десерта без выпечки.

Ингредиенты:

Желатин — 25 г + 100 мл холодного молока

Желтки — 3 шт

Сахар — 70 г

Молоко — 200 мл

Шоколад — 80 г (черный, молочный или белый – по вкусу)

Ванильный сахар — 1 пакетик (10 г)

Сметана — 330 г

Способ приготовления:

1. Желатин заливаем 100 мл холодного молока, оставляем чтобы от набух.

2. Желтки отделяем от белков. Кладем их в кастрюлю, добавляем сахар и перемешиваем до однородности. Вливаем 200 мл молока, перемешиваем и ставим на огонь. Когда масса станет горячей — добавляем шоколад, перемешиваем, доводим до кипения и снимаем с огня. Добавляем набухший желатин, перемешиваем. Оставляем немного остыть.

3. В сметану добавляем ванильный сахар или ванильный экстракт и перемешиваем. Вливаем сметану в яичную смесь с шоколадом, хорошо перемешиваем до однородности. Переливаем в форму и ставим в холодильник на 3 часа.

Достаньте из формы, нарежьте и присыпьте какао!

