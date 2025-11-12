Без теста и выпечки: самый вкусный и легкий десерт за 10 минут
Домашние десерты не обязательно готовить из теста и выпекать, прекрасной альтернативой может быть печенье, желе, птичье молоко, лаваш. А для яркого вкуса лучше всего добавлять в такие десерты ягоды, фрукты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного шоколадного десерта без выпечки.
Ингредиенты:
- Желатин — 25 г + 100 мл холодного молока
- Желтки — 3 шт
- Сахар — 70 г
- Молоко — 200 мл
- Шоколад — 80 г (черный, молочный или белый – по вкусу)
- Ванильный сахар — 1 пакетик (10 г)
- Сметана — 330 г
Способ приготовления:
1. Желатин заливаем 100 мл холодного молока, оставляем чтобы от набух.
2. Желтки отделяем от белков. Кладем их в кастрюлю, добавляем сахар и перемешиваем до однородности. Вливаем 200 мл молока, перемешиваем и ставим на огонь. Когда масса станет горячей — добавляем шоколад, перемешиваем, доводим до кипения и снимаем с огня. Добавляем набухший желатин, перемешиваем. Оставляем немного остыть.
3. В сметану добавляем ванильный сахар или ванильный экстракт и перемешиваем. Вливаем сметану в яичную смесь с шоколадом, хорошо перемешиваем до однородности. Переливаем в форму и ставим в холодильник на 3 часа.
Достаньте из формы, нарежьте и присыпьте какао!
