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Без теста, муки, яиц и выпечки: самые вкусные пирожные "Муравейник" из двух ингредиентов
Один их самых вкусных и простых домашних десертов, для приготовления которого вам нужно всего лишь печенье и сгущенное молоко, – "Муравейник". Еще в основу можно добавить шоколад, орешки, щербет, сыр Дорблю.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и легких в приготовлении пирожных "Муравейник" из печенья, со сгущенным молоком.
Ингредиенты:
- 300 г сладких крекеров
- 400 г вареной сгущенки
- шоколад, изюм, орешки, мак – по желанию ⠀
Способ приготовления:
1. Крекеры измельчите руками или скалкой. Переложите в глубокую емкость. Добавьте вареную сгущенку и хорошо перемешайте. По желанию добавляем изюм, орешки, мак и снова перемешиваем.
2. Формируем пирожные руками или с помощью стакана.
3. По желанию полейте растопленным шоколадом и уберите в холодильник на 30 минут.
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