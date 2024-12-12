Один их самых вкусных и простых домашних десертов, для приготовления которого вам нужно всего лишь печенье и сгущенное молоко, – "Муравейник". Еще в основу можно добавить шоколад, орешки, щербет, сыр Дорблю.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и легких в приготовлении пирожных "Муравейник" из печенья, со сгущенным молоком.

Ингредиенты:

300 г сладких крекеров

400 г вареной сгущенки

шоколад, изюм, орешки, мак – по желанию ⠀

Способ приготовления:

1. Крекеры измельчите руками или скалкой. Переложите в глубокую емкость. Добавьте вареную сгущенку и хорошо перемешайте. По желанию добавляем изюм, орешки, мак и снова перемешиваем.

2. Формируем пирожные руками или с помощью стакана.

3. По желанию полейте растопленным шоколадом и уберите в холодильник на 30 минут.

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