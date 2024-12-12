Без теста, муки, яиц и выпечки: самые вкусные пирожные "Муравейник" из двух ингредиентов

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт десерта

Один их самых вкусных и простых домашних десертов, для приготовления которого вам нужно всего лишь печенье и сгущенное молоко, – "Муравейник". Еще в основу можно добавить шоколад, орешки, щербет, сыр Дорблю.

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Вкусное пирожное

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и легких в приготовлении пирожных "Муравейник" из печенья, со сгущенным молоком.

Пирожное ''Муравейник''

Ингредиенты:

  • 300 г сладких крекеров
  • 400 г вареной сгущенки
  • шоколад, изюм, орешки, мак – по желанию ⠀

Способ приготовления:

1. Крекеры измельчите руками или скалкой. Переложите в глубокую емкость. Добавьте вареную сгущенку и хорошо перемешайте. По желанию добавляем изюм, орешки, мак и снова перемешиваем.

Основа для десерта

2. Формируем пирожные руками или с помощью стакана.

Приготовление пирожных

3. По желанию полейте растопленным шоколадом и уберите в холодильник на 30 минут.

Готовый десерт

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