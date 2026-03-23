Бездрожжевая творожная паска: получится пышной, как пух

Ирина Мельниченко
Кулинария
Бездрожжевая творожная паска: получится пышной, как пух

Домашние паски можно готовить из дрожжевого, бездрожжевого теста и просто из творога. Для яркого вкуса обязательно добавляйте сухофрукты. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных пасок из творожного теста и без дрожжей. 

Ингредиенты: 

  • 4 не холодных яйца
  • 400 г кисломолочного 5% творога
  • 200 г сахара
  • 100 г мягкого сливочного масла
  • 25 г разрыхлителя
  • 350 г муки
  • цедра 1 апельсина, ваниль
  • 200 г сухофруктов

Способ приготовления:

1. Взбиваем блендером до однородности творог до однородности.

2. Мягкое масло соединяем с сахаром, взбиваем миксером до побеления, добавляем по одному яйца и снова каждый раз взбиваем. Добавляем цедру 1-го апельсина, ваниль, творог и снова взбиваем до однородности. Добавляем просеянную муку, разрыхлитель, перемешиваем. Добавляем сухофрукты, перемешиваем.

3. Сверху влажной ложкой разравниваем поверхность будущего кулича, чтобы шапочки были ровные. Тестом желательно заполнять формы не более чем на 1/2, можно даже немного меньше, чтобы тесто не вылезло из форм.

4. Выпекаем при 170 С на среднем уровне – 35 минут, и допекаем на нижнем еще 10-15 минут. Сверху шапочки должны быть золотистые. Перед тем как вытащить проткните кулич сверху шпажкой, чтобы проверить на готовность.

Полностью охлаждаем и декорируем.

