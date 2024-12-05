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Безопасные домашние конфеты без сахара для детей: рецепт самого вкусного десерта за 5 минут
Конфеты любят и дети и взрослые, но лучше всего их приготовить самостоятельно из сухофруктов, кокосовой стружки, шоколада. Для основы также можно использовать печенье, бисквит.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и простых в приготовлении домашних конфет.
Ингредиенты:
- 300 г белой, не вареной сгущенки
- 300 г печенья к кофе
- 60 г какао
- 40 г растопленного масла
- для посыпки: орешки, крошка печенья, кокосовая стружка
Способ приготовления:
1. Смешайте какао и сгущенное молоко, масло, перемешайте.
2. Печенье перебейте в блендере, добавьте сгущенку, масло, перемешайте.
3. Скатайте руками конфеты, посыпьте орешками, кокосовой стружкой!
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