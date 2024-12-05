Конфеты любят и дети и взрослые, но лучше всего их приготовить самостоятельно из сухофруктов, кокосовой стружки, шоколада. Для основы также можно использовать печенье, бисквит.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и простых в приготовлении домашних конфет.

Ингредиенты:

300 г белой, не вареной сгущенки

300 г печенья к кофе

60 г какао

40 г растопленного масла

для посыпки: орешки, крошка печенья, кокосовая стружка

Способ приготовления:

1. Смешайте какао и сгущенное молоко, масло, перемешайте.

2. Печенье перебейте в блендере, добавьте сгущенку, масло, перемешайте.

3. Скатайте руками конфеты, посыпьте орешками, кокосовой стружкой!

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