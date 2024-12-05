Безопасные домашние конфеты без сахара для детей: рецепт самого вкусного десерта за 5 минут

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт конфет

Конфеты любят и дети и взрослые, но лучше всего их приготовить самостоятельно из сухофруктов, кокосовой стружки, шоколада. Для основы также можно использовать печенье, бисквит. 

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Домашние конфеты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и простых в приготовлении домашних конфет. 

Из чего приготовить домашние конфеты

Ингредиенты: 

  • 300 г белой, не вареной сгущенки
  • 300 г печенья к кофе
  • 60 г какао
  • 40 г растопленного масла
  • для посыпки: орешки, крошка печенья, кокосовая стружка

Способ приготовления: 

1. Смешайте какао и сгущенное молоко, масло, перемешайте. 

Сгущенное молоко с какао

2. Печенье перебейте в блендере, добавьте сгущенку, масло, перемешайте.

Печенье для приготовления десерта

3. Скатайте руками конфеты, посыпьте орешками, кокосовой стружкой!

Готовые конфеты

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