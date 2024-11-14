Безопасный домашний майонез без сырых яиц: рецепт соуса к салатам

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
1,1 т.
Безопасный домашний майонез без сырых яиц: рецепт соуса к салатам

Домашний майонез – отличный соус для салатов, закусок и лучше всего его готовить не из сырых яиц, а вареных, так вы точно будете уверены в его безопасности. Еще его можно готовить из молока, авокадо.

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Из чего приготовить домашний майонез

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусным майонезом из молока, сахара, горчицы и лимонным соком.

Рецепт майонеза

Ингредиенты:

  • 150 мл. обыкновенного молока
  • 300 мл. рафинированного подсолнечного масла
  • 1 ч.л. сахара
  • 0,5 ч.л. соли
  • 1 ч.л. горчицы 
  • 3 ст.л. сока лимона

Способ приготовления:

1. Вылейте все ингредиенты в подходящую посуду, добавьте сок лимона, сахар и перебейте до однородности.

Приготовление майонеза

Переложите в банку и поставьте в холодильник!

Готовый майонез

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