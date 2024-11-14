Домашний майонез – отличный соус для салатов, закусок и лучше всего его готовить не из сырых яиц, а вареных, так вы точно будете уверены в его безопасности. Еще его можно готовить из молока, авокадо.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусным майонезом из молока, сахара, горчицы и лимонным соком.

Ингредиенты:

150 мл. обыкновенного молока

300 мл. рафинированного подсолнечного масла

1 ч.л. сахара

0,5 ч.л. соли

1 ч.л. горчицы

3 ст.л. сока лимона

Способ приготовления:

1. Вылейте все ингредиенты в подходящую посуду, добавьте сок лимона, сахар и перебейте до однородности.

Переложите в банку и поставьте в холодильник!

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