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Безопасный домашний майонез без сырых яиц: рецепт соуса к салатам
Домашний майонез – отличный соус для салатов, закусок и лучше всего его готовить не из сырых яиц, а вареных, так вы точно будете уверены в его безопасности. Еще его можно готовить из молока, авокадо.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусным майонезом из молока, сахара, горчицы и лимонным соком.
Ингредиенты:
- 150 мл. обыкновенного молока
- 300 мл. рафинированного подсолнечного масла
- 1 ч.л. сахара
- 0,5 ч.л. соли
- 1 ч.л. горчицы
- 3 ст.л. сока лимона
Способ приготовления:
1. Вылейте все ингредиенты в подходящую посуду, добавьте сок лимона, сахар и перебейте до однородности.
Переложите в банку и поставьте в холодильник!
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