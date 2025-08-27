Если вы любите плавленный сыр, тогда лучше всего его приготовить в домашних условиях из жирного творога и 2 яиц. Для яркого вкуса можно добавить любые продукты и зелень, специи, чеснок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, а главное – безопасного домашнего плавленого сыра.

Ингредиенты:

творог (жирность 5-9%) 500 г кисломолочного сыра (жирность 5-9%)

яйца 2 шт

растопленное масло (жирность 82%) 100 г

соль 1 ч.л.

лимонная кислота 1/3 ч.л.

сода 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. К творогу добавьте яйца, соду, соль и лимонную кислоту. Взбейте все блендером, добавьте растопленное сливочное масло и снова взбейте.

2. В кастрюлю с толстым дном выложите сыр и поставьте на плитку, проваривайте примерно 5-7 минут постоянно помешивая.

3. Взбейте плавленый сыр до однородности и добавьте измельченную балыковую колбасу или ветчину.

Поставьте в холодильник!

