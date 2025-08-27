Безопасный домашний плавленный сыр с ветчиной: рецепт вкусной намазки за копейки

Если вы любите плавленный сыр, тогда лучше всего его приготовить в домашних условиях из жирного творога и 2 яиц. Для яркого вкуса можно добавить любые продукты и зелень, специи, чеснок.

Домашний плавленный сыр

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, а главное – безопасного домашнего плавленого сыра.

Рецепт сыра

Ингредиенты:

  • творог (жирность 5-9%) 500 г кисломолочного сыра (жирность 5-9%)
  • яйца 2 шт
  • растопленное масло (жирность 82%) 100 г
  • соль 1 ч.л.
  • лимонная кислота 1/3 ч.л.
  • сода 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. К творогу добавьте яйца, соду, соль и лимонную кислоту. Взбейте все блендером, добавьте растопленное сливочное масло и снова взбейте.

Творожная основа

2. В кастрюлю с толстым дном выложите сыр и поставьте на плитку, проваривайте примерно 5-7 минут постоянно помешивая.

Приготовление сыра

3. Взбейте плавленый сыр до однородности и добавьте измельченную балыковую колбасу или ветчину.

Ветчина для сыра

Поставьте в холодильник!

Готовый сыр

