Безопасный домашний плавленный сыр с ветчиной: рецепт вкусной намазки за копейки
Если вы любите плавленный сыр, тогда лучше всего его приготовить в домашних условиях из жирного творога и 2 яиц. Для яркого вкуса можно добавить любые продукты и зелень, специи, чеснок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, а главное – безопасного домашнего плавленого сыра.
Ингредиенты:
- творог (жирность 5-9%) 500 г кисломолочного сыра (жирность 5-9%)
- яйца 2 шт
- растопленное масло (жирность 82%) 100 г
- соль 1 ч.л.
- лимонная кислота 1/3 ч.л.
- сода 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. К творогу добавьте яйца, соду, соль и лимонную кислоту. Взбейте все блендером, добавьте растопленное сливочное масло и снова взбейте.
2. В кастрюлю с толстым дном выложите сыр и поставьте на плитку, проваривайте примерно 5-7 минут постоянно помешивая.
3. Взбейте плавленый сыр до однородности и добавьте измельченную балыковую колбасу или ветчину.
Поставьте в холодильник!
