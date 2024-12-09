Безопасный домашний "Тирамису" без сырых яиц: рецепт итальянского десерта для новогоднего стола

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
2 минуты
36
Безопасный домашний 'Тирамису' без сырых яиц: рецепт итальянского десерта для новогоднего стола

Десерт "Тирамису" – один из самых простых и вкусных домашних блюд для праздничного стола. В классическом варианте десерт готовится с сырыми яйцами, но лучше готовить без них, и к тому же на вкус десерта отсутсвие этого продукта никак не повлияет. 

Видео дня
Домашний ''Тирамису'' без яиц

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, нежного и очень простого в приготовлении "Тирамису" без сырых яиц. 

Рецепт десерта

Ингредиенты: 

  • 250 г. маскарпоне
  • 50 г сахарной пудры
  • 250 г. 33% сливок
  • 250 г. печенья савоярди
  • 400 мл.кофе
  • какао

Способ приготовления: 

1. В маскарпоне добавляем сахарную пудру и взбиваем до однородности.

Готовый крем

2. Далее холодные, жирные сливки взбиваем до пиков и добавляем в сырную массу. Перемешиваем с помощью лопатки до однородности.

Приготовление десерта

3. Завариваем ароматный кофе и погружаем в него на 1-2 секунды печенье савоярди, выкладываем его на дно формы и смазываем слоем крема.

Печенье для десерта

4. Далее следует снова слой печенья и крем, посыпаем какао и даем постоять 1-2 часа в холодильнике.

Готовый десерт

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты