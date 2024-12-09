Безопасный домашний "Тирамису" без сырых яиц: рецепт итальянского десерта для новогоднего стола
Десерт "Тирамису" – один из самых простых и вкусных домашних блюд для праздничного стола. В классическом варианте десерт готовится с сырыми яйцами, но лучше готовить без них, и к тому же на вкус десерта отсутсвие этого продукта никак не повлияет.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, нежного и очень простого в приготовлении "Тирамису" без сырых яиц.
Ингредиенты:
- 250 г. маскарпоне
- 50 г сахарной пудры
- 250 г. 33% сливок
- 250 г. печенья савоярди
- 400 мл.кофе
- какао
Способ приготовления:
1. В маскарпоне добавляем сахарную пудру и взбиваем до однородности.
2. Далее холодные, жирные сливки взбиваем до пиков и добавляем в сырную массу. Перемешиваем с помощью лопатки до однородности.
3. Завариваем ароматный кофе и погружаем в него на 1-2 секунды печенье савоярди, выкладываем его на дно формы и смазываем слоем крема.
4. Далее следует снова слой печенья и крем, посыпаем какао и даем постоять 1-2 часа в холодильнике.
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