Десерт "Тирамису" – один из самых простых и вкусных домашних блюд для праздничного стола. В классическом варианте десерт готовится с сырыми яйцами, но лучше готовить без них, и к тому же на вкус десерта отсутсвие этого продукта никак не повлияет.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, нежного и очень простого в приготовлении "Тирамису" без сырых яиц.

Ингредиенты:

250 г. маскарпоне

50 г сахарной пудры

250 г. 33% сливок

250 г. печенья савоярди

400 мл.кофе

какао

Способ приготовления:

1. В маскарпоне добавляем сахарную пудру и взбиваем до однородности.

2. Далее холодные, жирные сливки взбиваем до пиков и добавляем в сырную массу. Перемешиваем с помощью лопатки до однородности.

3. Завариваем ароматный кофе и погружаем в него на 1-2 секунды печенье савоярди, выкладываем его на дно формы и смазываем слоем крема.

4. Далее следует снова слой печенья и крем, посыпаем какао и даем постоять 1-2 часа в холодильнике.

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