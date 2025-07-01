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Безопасный и густой майонез без яиц: делимся рецептом домашнего соуса
Майонез – лучший соус для салатов, а также закусок. В классическом варианте майонез готовится из яиц, но, очень вкусно также будет из вареных, а также и вообще без яиц.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, а главное – постного майонеза из отвара консервированного горошка.
Ингредиенты:
- отвар консервированного горошка – 100 г
- растительное масло – 250 г
- соль – 0.5 ч.л.
- сахар – 1 ч.л.
- горчица острая – 1 ч.л.
- горчица зерновая – 1 ч.л.
- чеснок – 2 зуб.
- лимонный сок – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Смешайте отвар консервированного горошка с маслом, солью, сахаром, горчицей, а также добавьте лимонный сок и чеснок.
2. Все перебейте погружным блендером до однородности.
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