Майонез – лучший соус для салатов, а также закусок. В классическом варианте майонез готовится из яиц, но, очень вкусно также будет из вареных, а также и вообще без яиц.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, а главное – постного майонеза из отвара консервированного горошка.

Ингредиенты:

отвар консервированного горошка – 100 г

растительное масло – 250 г

соль – 0.5 ч.л.

сахар – 1 ч.л.

горчица острая – 1 ч.л.

горчица зерновая – 1 ч.л.

чеснок – 2 зуб.

лимонный сок – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Смешайте отвар консервированного горошка с маслом, солью, сахаром, горчицей, а также добавьте лимонный сок и чеснок.

2. Все перебейте погружным блендером до однородности.

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