Безопасный и густой майонез без яиц: делимся рецептом домашнего соуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Безопасный и густой майонез без яиц: делимся рецептом домашнего соуса

Майонез – лучший соус для салатов, а также закусок. В классическом варианте майонез готовится из яиц, но, очень вкусно также будет из вареных, а также и вообще без яиц. 

Домашний майонез

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, а главное – постного майонеза из отвара консервированного горошка.

Рецепт майонеза

Ингредиенты: 

  • отвар консервированного горошка – 100 г
  • растительное масло – 250 г
  • соль – 0.5 ч.л.
  • сахар – 1 ч.л.
  • горчица острая – 1 ч.л.
  • горчица зерновая – 1 ч.л.
  • чеснок – 2 зуб. 
  • лимонный сок – 1 ст.л.

Способ приготовления: 

1. Смешайте отвар консервированного горошка с маслом, солью, сахаром, горчицей, а также добавьте лимонный сок и чеснок.

Приготовление майонеза

2. Все перебейте погружным блендером до однородности.

Готовый майонез

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