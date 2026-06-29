Если вы хотите приготовить вкусный, но простой и быстрый десерт к чаю, идеальным вариантом будет простой бисквитный рулет с джемом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета с ягодным джемом, который готовится элементарно.

Ингредиенты:

яйца 5 шт.

сахар 120 г

ванильный сахар 1 п.

мука 100 г

разрыхлитель 1 ч.л.

молоко 50 мл

растительное масло 2 ст.л.

варенье 0,5 л.

Способ приготовления:

1. Яйца взбить с сахаром и ванильным сахаром до пышной светлой массы (примерно 10 мин). Муку смешать с разрыхлителем и просеять в яичную массу. Слегка перемешать, добавить молоко и растительное масло и аккуратно, чтобы масса не осела, перемешать до однородности.

2. Выложить на застеленный пергаментом противень и испечь в разогретой до 170 духовке примерно 10-15 минут.

3. Вынуть горячим, перевернуть, снять пергамент и смазать вареньем. Свернуть в рулет и дать настояться в холодильнике 1 час. Посыпать сахарной пудрой и подавайте!

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