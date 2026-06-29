Бисквитный рулет с джемом за 15 минут: рецепт легкого десерта к чаю

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
765
Бисквитный рулет с джемом за 15 минут: рецепт легкого десерта к чаю
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Если вы хотите приготовить вкусный, но простой и быстрый десерт к чаю, идеальным вариантом будет простой бисквитный рулет с джемом. 

Бисквитный рулет с джемом за 15 минут: рецепт легкого десерта к чаю

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета с ягодным джемом, который готовится элементарно. 

Ингредиенты: 

  • яйца 5 шт.
  • сахар 120 г
  • ванильный сахар 1 п.
  • мука 100 г
  • разрыхлитель 1 ч.л.
  • молоко 50 мл
  • растительное масло 2 ст.л.
  • варенье 0,5 л.

Способ приготовления: 

1. Яйца взбить с сахаром и ванильным сахаром до пышной светлой массы (примерно 10 мин). Муку смешать с разрыхлителем и просеять в яичную массу. Слегка перемешать, добавить молоко и растительное масло и аккуратно, чтобы масса не осела, перемешать до однородности.

Бисквитный рулет с джемом за 15 минут: рецепт легкого десерта к чаю

2. Выложить на застеленный пергаментом противень и испечь в разогретой до 170 духовке примерно 10-15 минут.

Бисквитный рулет с джемом за 15 минут: рецепт легкого десерта к чаю

3. Вынуть горячим, перевернуть, снять пергамент и смазать вареньем. Свернуть в рулет и дать настояться в холодильнике 1 час. Посыпать сахарной пудрой и подавайте!

Бисквитный рулет с джемом за 15 минут: рецепт легкого десерта к чаю

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