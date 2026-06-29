Бисквитный рулет с джемом за 15 минут: рецепт легкого десерта к чаю
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Если вы хотите приготовить вкусный, но простой и быстрый десерт к чаю, идеальным вариантом будет простой бисквитный рулет с джемом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета с ягодным джемом, который готовится элементарно.
Ингредиенты:
- яйца 5 шт.
- сахар 120 г
- ванильный сахар 1 п.
- мука 100 г
- разрыхлитель 1 ч.л.
- молоко 50 мл
- растительное масло 2 ст.л.
- варенье 0,5 л.
Способ приготовления:
1. Яйца взбить с сахаром и ванильным сахаром до пышной светлой массы (примерно 10 мин). Муку смешать с разрыхлителем и просеять в яичную массу. Слегка перемешать, добавить молоко и растительное масло и аккуратно, чтобы масса не осела, перемешать до однородности.
2. Выложить на застеленный пергаментом противень и испечь в разогретой до 170 духовке примерно 10-15 минут.
3. Вынуть горячим, перевернуть, снять пергамент и смазать вареньем. Свернуть в рулет и дать настояться в холодильнике 1 час. Посыпать сахарной пудрой и подавайте!
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