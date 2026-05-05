Редиска – очень простой, но при этом вкусный и полезный овощ. Готовить из него можно вкусные салаты, закуски, а также редиску можно вкусно мариновать.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной битой редиски с уксусом, зеленью и специями.

Ингредиенты:

редис 300 г

соль 1 ч. л.

сахар 1 ч. л.

уксус 2 ст. л.

масло 3 ст. л.

чеснок 2 зубчика

вода 40 мл

черный перец горошком по вкусу

перец чили по вкусу

Способ приготовления:

1. Редиску хорошо помыть, обрезать хвостики. Каждую редиску слегка придавить ножом, скалкой или дном стакана, чтобы она треснула.

2. Укроп мелко нарезать, чеснок измельчить, но не очень мелко, чили тонкими слайсами.

3. Редис выложить в банку, добавить соль, сахар, уксус, масло, воду, чеснок, чили, укроп и специи. Хорошо перемешать, чтобы маринад равномерно покрыл все. Закрыть и поставить в холодильник где-то на 30 минут – час, можно и больше.

