Битая редиска с зеленью и специями к мясу: рецепт самой вкусной, пикантной летней закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
30
Битая редиска с зеленью и специями к мясу: рецепт самой вкусной, пикантной летней закуски

Редиска – очень простой, но при этом вкусный и полезный овощ. Готовить из него можно вкусные салаты, закуски, а также редиску можно вкусно мариновать.

Битая редиска с зеленью и специями к мясу: рецепт самой вкусной, пикантной летней закуски

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной битой редиски с уксусом, зеленью и специями. 

Ингредиенты:

  • редис 300 г
  • соль 1 ч. л.
  • сахар 1 ч. л.
  • уксус 2 ст. л.
  • масло 3 ст. л.
  • чеснок 2 зубчика
  • вода 40 мл
  • черный перец горошком по вкусу
  • перец чили по вкусу

Способ приготовления: 

1. Редиску хорошо помыть, обрезать хвостики. Каждую редиску слегка придавить ножом, скалкой или дном стакана, чтобы она треснула.

Битая редиска с зеленью и специями к мясу: рецепт самой вкусной, пикантной летней закуски

2. Укроп мелко нарезать, чеснок измельчить, но не очень мелко, чили тонкими слайсами.

Битая редиска с зеленью и специями к мясу: рецепт самой вкусной, пикантной летней закуски

3. Редис выложить в банку, добавить соль, сахар, уксус, масло, воду, чеснок, чили, укроп и специи. Хорошо перемешать, чтобы маринад равномерно покрыл все. Закрыть и поставить в холодильник где-то на 30 минут – час, можно и больше.

Битая редиска с зеленью и специями к мясу: рецепт самой вкусной, пикантной летней закуски

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты