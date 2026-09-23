Блинный пирог с какао и кремом: простой рецепт домашнего десерта
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Блинный пирог с какао и кремом можно приготовить без духовки из простых продуктов. Для этого нужно испечь тонкие шоколадные блины, приготовить нежный молочный крем и сложить всё в одну форму. После нескольких часов в холодильнике десерт хорошо держит форму и легко нарезается. Такой блинный пирог станет интересным вариантом домашнего десерта к чаю.
Идея приготовления нежного блинного пирога опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.
Ингредиенты для блинов:
- яйца – 4 шт.
- молоко – 400 г
- цельнозерновая мука – 100 г
- какао – 20 г
- заменитель сахара – по вкусу
Для крема:
- молоко – 500 г
- яйца – 2 шт.
- крахмал – 20 г
- заменитель сахара – по вкусу
- желатин – 25 г
- вода – 150 г
Способ приготовления:
1. Сначала нужно приготовить блины. В глубокой миске взбейте яйца, добавьте молоко, цельнозерновую муку, какао и сахарозаменитель. Перемешайте все до получения однородного теста без комочков.
2. Хорошо разогрейте сковороду. При необходимости слегка смажьте её маслом. Выливайте тесто небольшими порциями и жарьте тонкие блины с обеих сторон до готовности. Готовые блины оставьте остывать.
3. Пока блины остывают, приготовьте желатин. Залейте его 150 г холодной воды и оставьте на время, указанное на упаковке, чтобы он набух.
4. Для крема смешайте яйца с крахмалом и сахарозаменителем. Влейте молоко и тщательно перемешайте. Перелейте смесь в кастрюлю и нагревайте на небольшом огне, постоянно помешивая. Крем должен постепенно загустеть.
5. Снимите крем с плиты и оставьте примерно на 5 минут. Затем добавьте набухший желатин и перемешивайте, пока он полностью не растворится.
6. Охлажденные блинчики нарежьте тонкой соломкой. Переложите их в миску с кремом и аккуратно перемешайте, чтобы крем равномерно распределился между кусочками блинчиков.
7. Форму диаметром 16-18 см застелите пергаментом или подготовьте другим удобным способом. Переложите в нее блинную массу и разровняйте поверхность.
8. Поставьте пирог в холодильник на 2-3 часа. Когда крем полностью застынет, достаньте десерт из формы и нарежьте порционными кусочками.
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