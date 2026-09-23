Блинный пирог с какао и кремом: простой рецепт домашнего десерта

Блинный пирог с какао и кремом можно приготовить без духовки из простых продуктов. Для этого нужно испечь тонкие шоколадные блины, приготовить нежный молочный крем и сложить всё в одну форму. После нескольких часов в холодильнике десерт хорошо держит форму и легко нарезается. Такой блинный пирог станет интересным вариантом домашнего десерта к чаю.

Идея приготовления нежного блинного пирога опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты для блинов:

яйца – 4 шт.

молоко – 400 г

цельнозерновая мука – 100 г

какао – 20 г

заменитель сахара – по вкусу

Для крема:

молоко – 500 г

яйца – 2 шт.

крахмал – 20 г

заменитель сахара – по вкусу

желатин – 25 г

вода – 150 г

Способ приготовления:

1. Сначала нужно приготовить блины. В глубокой миске взбейте яйца, добавьте молоко, цельнозерновую муку, какао и сахарозаменитель. Перемешайте все до получения однородного теста без комочков.

2. Хорошо разогрейте сковороду. При необходимости слегка смажьте её маслом. Выливайте тесто небольшими порциями и жарьте тонкие блины с обеих сторон до готовности. Готовые блины оставьте остывать.

3. Пока блины остывают, приготовьте желатин. Залейте его 150 г холодной воды и оставьте на время, указанное на упаковке, чтобы он набух.

4. Для крема смешайте яйца с крахмалом и сахарозаменителем. Влейте молоко и тщательно перемешайте. Перелейте смесь в кастрюлю и нагревайте на небольшом огне, постоянно помешивая. Крем должен постепенно загустеть.

5. Снимите крем с плиты и оставьте примерно на 5 минут. Затем добавьте набухший желатин и перемешивайте, пока он полностью не растворится.

6. Охлажденные блинчики нарежьте тонкой соломкой. Переложите их в миску с кремом и аккуратно перемешайте, чтобы крем равномерно распределился между кусочками блинчиков.

7. Форму диаметром 16-18 см застелите пергаментом или подготовьте другим удобным способом. Переложите в нее блинную массу и разровняйте поверхность.

8. Поставьте пирог в холодильник на 2-3 часа. Когда крем полностью застынет, достаньте десерт из формы и нарежьте порционными кусочками.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: