Блинный пирог с какао и кремом: простой рецепт домашнего десерта

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
6
Рецепт пирога из блинов
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Блинный пирог с какао и кремом можно приготовить без духовки из простых продуктов. Для этого нужно испечь тонкие шоколадные блины, приготовить нежный молочный крем и сложить всё в одну форму. После нескольких часов в холодильнике десерт хорошо держит форму и легко нарезается. Такой блинный пирог станет интересным вариантом домашнего десерта к чаю.

Идея приготовления нежного блинного пирога опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.

Рецепт торта из блинов

Ингредиенты для блинов:

  • яйца – 4 шт.
  • молоко – 400 г
  • цельнозерновая мука – 100 г
  • какао – 20 г
  • заменитель сахара – по вкусу

Для крема:

  • молоко – 500 г
  • яйца – 2 шт.
  • крахмал – 20 г
  • заменитель сахара – по вкусу
  • желатин – 25 г
  • вода – 150 г

Способ приготовления:

Готовим тесто для блинов

1. Сначала нужно приготовить блины. В глубокой миске взбейте яйца, добавьте молоко, цельнозерновую муку, какао и сахарозаменитель. Перемешайте все до получения однородного теста без комочков.

2. Хорошо разогрейте сковороду. При необходимости слегка смажьте её маслом. Выливайте тесто небольшими порциями и жарьте тонкие блины с обеих сторон до готовности. Готовые блины оставьте остывать.

Жарка блинов

3. Пока блины остывают, приготовьте желатин. Залейте его 150 г холодной воды и оставьте на время, указанное на упаковке, чтобы он набух.

4. Для крема смешайте яйца с крахмалом и сахарозаменителем. Влейте молоко и тщательно перемешайте. Перелейте смесь в кастрюлю и нагревайте на небольшом огне, постоянно помешивая. Крем должен постепенно загустеть.

Нарезаем блины

5. Снимите крем с плиты и оставьте примерно на 5 минут. Затем добавьте набухший желатин и перемешивайте, пока он полностью не растворится.

Формируем пирог

6. Охлажденные блинчики нарежьте тонкой соломкой. Переложите их в миску с кремом и аккуратно перемешайте, чтобы крем равномерно распределился между кусочками блинчиков.

Готовый пирог из блинов

7. Форму диаметром 16-18 см застелите пергаментом или подготовьте другим удобным способом. Переложите в нее блинную массу и разровняйте поверхность.

8. Поставьте пирог в холодильник на 2-3 часа. Когда крем полностью застынет, достаньте десерт из формы и нарежьте порционными кусочками.

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