Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Блины "Шуба" для праздничного стола: рецепт вкусной и быстрой закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
705
Рецепт закуски

Если вы хотите приготовить вкусную, яркую и легкую закуску, идеальным вариантом будут блины с разными начинками. Особенно вкусно будет с сельдью и свеклой.

Блины "Шуба" для праздничного стола: рецепт вкусной и быстрой закуски

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных блинов "Шуба" с сельдью и луком. 

Ингредиенты на 7-8 больших блинов:

  • 300 мл молока
  • 3 яйца
  • 90 г муки
  • 30 мл растительного масла
  • 1 ч.л. сахара, 1/2 ч.л. соли

Начинка:

  • 200 г сельди
  • 1/3 лука
  • 1 вареная морковь
  • 2 вареных вкрутую яйца
  • вареная свекла и картофель
  • немного майонеза или густая сметана

Способ приготовления: 

1. Для блинов: соединяем все ингредиенты и взбиваем блендером, жарим блины до готовности.

Блины "Шуба" для праздничного стола: рецепт вкусной и быстрой закуски

2. Для начинки: вареные овощи натираем на небольшой терке, также натираем яйца, нарезаем сельдь и лук, выкладываем начинку в блинчик, по 1 чайной ложке каждого ингредиента и заворачиваем блины.

Блины "Шуба" для праздничного стола: рецепт вкусной и быстрой закуски

Порежьте и подавайте!

Блины "Шуба" для праздничного стола: рецепт вкусной и быстрой закуски

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты