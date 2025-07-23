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Бризоли из лаваша: делимся рецептом сытного и вкусного блюда
Лаваш – идеальная основа для приготовления очень вкусных, легких закусок, а также пирогов, запеканок, пиццы и лазаньи. Еще он может быть основой и для десертов.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень сытных рулетиков а ля бризолей или лаваша.
Ингредиенты:
- лаваш
- ветчина или колбаса
- сыр
- яйца
- специи
- сметана, майонз
- чеснок
- укроп
Способ приготовления:
1. Натрите сыр и ветчину, смешайте, добавьте майонез, укроп и специи.
2. Выложите на лаваш слой начинки и сверните в рулет, порежьте на куски.
3. Взбейте яйца с солью, обмокните каждый кусок в кляр и обжарьте.
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