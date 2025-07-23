Бризоли из лаваша: делимся рецептом сытного и вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
711
Рецепт блюда

Лаваш – идеальная основа для приготовления очень вкусных, легких закусок, а также пирогов, запеканок, пиццы и лазаньи. Еще он может быть основой и для десертов.

Рулетики из лаваша

Редакция FoodOboz делится рецептом очень сытных рулетиков а ля бризолей или лаваша.

Ингредиенты:

  • лаваш
  • ветчина или колбаса
  • сыр
  • яйца
  • специи
  • сметана, майонз
  • чеснок
  • укроп

Способ приготовления:

1. Натрите сыр и ветчину, смешайте, добавьте майонез, укроп и специи.

Начинка для блюда

2. Выложите на лаваш слой начинки и сверните в рулет, порежьте на куски.

Лаваш с сыром и ветчиной

3. Взбейте яйца с солью, обмокните каждый кусок в кляр и обжарьте.

Готовая закуска

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинарецептпродукты

Сейчас мы готовим

Все рецепты