Лаваш – идеальная основа для приготовления очень вкусных, легких закусок, а также пирогов, запеканок, пиццы и лазаньи. Еще он может быть основой и для десертов.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень сытных рулетиков а ля бризолей или лаваша.

Ингредиенты:

лаваш

ветчина или колбаса

сыр

яйца

специи

сметана, майонз

чеснок

укроп

Способ приготовления:

1. Натрите сыр и ветчину, смешайте, добавьте майонез, укроп и специи.

2. Выложите на лаваш слой начинки и сверните в рулет, порежьте на куски.

3. Взбейте яйца с солью, обмокните каждый кусок в кляр и обжарьте.

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