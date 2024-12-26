Самый популярный новогодний напиток – шампанское. Но, нужно обязательно знать, как его правильно хранить до и после открытия, чтобы не испортить вкусный напиток.

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Кулинар поделился на своем YouTube-канале лайфхаком, как правильно хранить шампанское после открытия, чтобы оно не испортилось.

Кулинар советует просто взять чайную ложку и поставить ее в бутылку, а бутылку в холодильник, так как низкая температура замедляет процесс улетучивания углекислого газа.

После этого шампанское не потеряет свои вкусовые качества в течение 1-2 дней после открытия!

Еще один способ – перелить оставшееся шампанское в более маленькую бутылку с хорошей пробкой, так как меньший объем воздуха над жидкостью помогает сохранить углекислый газ. Эти меры помогут максимально продлить свежесть и качество открытого шампанского, хотя самый надежный способ – насладиться напитком как можно скорее после его открытия.

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