Будут таять во рту: очень сочные и вкусные свиные ребрышки в маринаде из Pepsi

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Будут таять во рту: очень сочные и вкусные свиные ребрышки в маринаде из Pepsi

Свиные ребрышки можно очень вкусно приготовить в духовке, а также на мангале и просто на сковороде. Еще их лучше всего добавлять в бульон на борщ, так блюдо будет более наваристым и сытным.

Как вкусно приготовить ребрышки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченные свиных ребрышек, в маринаде из пепси.

Ингредиенты:

  • свиные ребра 1.3-1.5 кг.
  • Pepsi 1 банка 355 мл.
  • соль 1 ст.л без горки, не полная
  • сахар коричневый или мед 2 ст.л.
  • соевый соус 2 ст.л.
  • черный перец
  • лимонный перец (по желанию)
  • копченая паприка
  • чеснок 2-3 зуб.

Способ приготовления:

1. Из ребер снимите пленку, порежьте их.

Ребра в маринаде

2. Маринад: добавьте к пепси специи, тертый чеснок, сахар, соевый соус, перемешайте и туда ребра, маринуйте 40-50 минут минимум.

Сколько мариновать ребрышки

3. Выложите ребра в пергамент, а пергамент в фольгу и так готовьте ребра до 2 часов при температуре 180-190 С в фольге. После снимите верхнюю фольгу и выпекайте еще 45 минут при 200 С, постоянно смазывайте ребра маринадом который остался!

Готовые ребрышки

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