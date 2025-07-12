Будут таять во рту: очень сочные и вкусные свиные ребрышки в маринаде из Pepsi
Свиные ребрышки можно очень вкусно приготовить в духовке, а также на мангале и просто на сковороде. Еще их лучше всего добавлять в бульон на борщ, так блюдо будет более наваристым и сытным.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченные свиных ребрышек, в маринаде из пепси.
Ингредиенты:
- свиные ребра 1.3-1.5 кг.
- Pepsi 1 банка 355 мл.
- соль 1 ст.л без горки, не полная
- сахар коричневый или мед 2 ст.л.
- соевый соус 2 ст.л.
- черный перец
- лимонный перец (по желанию)
- копченая паприка
- чеснок 2-3 зуб.
Способ приготовления:
1. Из ребер снимите пленку, порежьте их.
2. Маринад: добавьте к пепси специи, тертый чеснок, сахар, соевый соус, перемешайте и туда ребра, маринуйте 40-50 минут минимум.
3. Выложите ребра в пергамент, а пергамент в фольгу и так готовьте ребра до 2 часов при температуре 180-190 С в фольге. После снимите верхнюю фольгу и выпекайте еще 45 минут при 200 С, постоянно смазывайте ребра маринадом который остался!
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