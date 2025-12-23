Бутерброды со шпротами по-новому: рецепт бюджетной закуски для новогоднего стола

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
432
Бутерброды со шпротами – одна из самых простых, бюджетных и вкусных закусок. Для яркого вкуса добавьте чеснок, сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов со шпротами, с очень вкусной намазкой. 

Ингредиенты: 

  • 2 яйца
  • 2 плавленых сырка
  • 2 зубчика чеснока
  • пучок укропа
  • 1 ст. л майонеза
  • шпроты
  • соленый огурец
  • подсушенный батон

Способ приготовления: 

1. Перебейте яйца, сыр, чеснок, майонез до однородности.

2. Хлеб подсушите, смажьте намазкой хлеб, выложите сверху шпроты и кусочек огурца!

