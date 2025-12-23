Все рецепты
Бутерброды со шпротами по-новому: рецепт бюджетной закуски для новогоднего стола
Бутерброды со шпротами – одна из самых простых, бюджетных и вкусных закусок. Для яркого вкуса добавьте чеснок, сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов со шпротами, с очень вкусной намазкой.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 2 плавленых сырка
- 2 зубчика чеснока
- пучок укропа
- 1 ст. л майонеза
- шпроты
- соленый огурец
- подсушенный батон
Способ приготовления:
1. Перебейте яйца, сыр, чеснок, майонез до однородности.
2. Хлеб подсушите, смажьте намазкой хлеб, выложите сверху шпроты и кусочек огурца!
