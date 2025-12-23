Бутерброды со шпротами – одна из самых простых, бюджетных и вкусных закусок. Для яркого вкуса добавьте чеснок, сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов со шпротами, с очень вкусной намазкой.

Ингредиенты:

2 яйца

2 плавленых сырка

2 зубчика чеснока

пучок укропа

1 ст. л майонеза

шпроты

соленый огурец

подсушенный батон

Способ приготовления:

1. Перебейте яйца, сыр, чеснок, майонез до однородности.

2. Хлеб подсушите, смажьте намазкой хлеб, выложите сверху шпроты и кусочек огурца!

