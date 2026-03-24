Быстрая паска без дрожжей и без замеса теста: делимся легким рецептом
Паски можно готовить из творожного, дрожжевого и бездрожжевого теста. Для яркого вкуса в тесто можно добавлять ягоды, сухофрукты, а также шоколад.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, пышной паски с сублимированными ягодами.
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 140 г. сахара
- щепотка соли
- 20 г. ванильного сахара
- 100 г. сливочного масла
- цедра одного апельсина
- 80 мл. молока
- 300 г. муки
- 10 г. разрыхлителя
- сублимированные фрукты и ягоды
Способ приготовления:
1. К яйцам добавляем соль, сахар и доьре взбиваем до побеления. Добавляем ванильный сахар, мягкое сливочное масло, цедру апельсина (только верхний слой), молоко и перемешиваем до однородности. Добавляем муку с разрыхлителем и замешиваем однородное тесто.
2. Далее добавляем сублимированные ягоды голубики и измельченную клубнику. Все хорошо перемешиваем.
3. Раскладываем тесто по формам, заполняем их на три четверти (2 см оставляет, тесто хорошо поднимается). Смачиваем ложку в масле и выравниваем ею поверхность паски, если выглядят ягоды то погрузите их внутрь.
4. Отправляем в духовку на 40-45 минут, готовность проверяем деревянной палочкой (она должна выйти из изделия сухой).
Паски накрываем пищевой пленкой и даем полностью остыть, только потом снимаем форум и украшаем.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: