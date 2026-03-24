Быстрая паска без дрожжей и без замеса теста: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
783
Быстрая паска без дрожжей и без замеса теста: делимся легким рецептом

Паски можно готовить из творожного, дрожжевого и бездрожжевого теста. Для яркого вкуса в тесто можно добавлять ягоды, сухофрукты, а также шоколад.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, пышной паски с сублимированными ягодами.

Ингредиенты: 

  • 3 яйца
  • 140 г. сахара
  • щепотка соли
  • 20 г. ванильного сахара
  • 100 г. сливочного масла
  • цедра одного апельсина
  • 80 мл. молока
  • 300 г. муки
  • 10 г. разрыхлителя
  • сублимированные фрукты и ягоды

Способ приготовления: 

1.  К яйцам добавляем соль, сахар и доьре взбиваем до побеления. Добавляем ванильный сахар, мягкое сливочное масло, цедру апельсина (только верхний слой), молоко и перемешиваем до однородности. Добавляем муку с разрыхлителем и замешиваем однородное тесто.

2. Далее добавляем сублимированные ягоды голубики и измельченную клубнику. Все хорошо перемешиваем.

3. Раскладываем тесто по формам, заполняем их на три четверти (2 см оставляет, тесто хорошо поднимается). Смачиваем ложку в масле и выравниваем ею поверхность паски, если выглядят ягоды то погрузите их внутрь.

4. Отправляем в духовку на 40-45 минут, готовность проверяем деревянной палочкой (она должна выйти из изделия сухой).

Паски накрываем пищевой пленкой и даем полностью остыть, только потом снимаем форум и украшаем.

