Быстрая пицца без раскатывания теста для ужина: понадобится творог

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
339
Быстрая пицца без раскатывания теста для ужина: понадобится творог
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Когда хочется домашней пиццы, но нет времени замешивать дрожжевое тесто, на помощь придет простой рецепт на основе творога. Такое блюдо готовится быстро, а основа получается нежной, мягкой и хорошо удерживает начинку. Для начинки можно использовать любые любимые продукты, которые есть в холодильнике. Это отличный вариант для быстрого ужина или сытного перекуса для всей семьи.

Идея приготовления вкусной пиццы на творожном тесте опубликована на странице foodblog kristi в Instagram.

Быстрая пицца без раскатывания теста для ужина: понадобится творог

Ингредиенты:

  • творог 5% – 300 г
  • яйца – 2 шт.
  • мука – 110-130 г
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • соль – по вкусу
  • итальянские травы – по вкусу
  • кетчуп – по вкусу
  • колбаса – по вкусу
  • помидор – 1 шт.
  • лук – по вкусу
  • твердый сыр – по вкусу

Способ приготовления:

Быстрая пицца без раскатывания теста для ужина: понадобится творог

1. В чашу блендера положите творог, яйца, соль и итальянские травы. Взбейте массу до гладкой однородной консистенции.

2. Добавьте разрыхлитель и часть муки. Сначала всыпьте примерно 80 граммов, после чего постепенно добавляйте остальную муку, ориентируясь на консистенцию. Тесто должно оставаться густым, но легко распределяться ложкой.

Быстрая пицца без раскатывания теста для ужина: понадобится творог

3. Застелите противень силиконизированной бумагой для выпечки. Если используете обычную бумагу для выпечки, предварительно смажьте ее небольшим количеством масла.

4. Выложите тесто на противень и с помощью влажной ложки сформируйте круглый или овальный корж одинаковой толщины.

Быстрая пицца без раскатывания теста для ужина: понадобится творог

5. Смажьте основу кетчупом, после чего выложите тонко нарезанный лук, колбасу и кружочки помидоров.

6. Выпекайте пиццу в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 20–25 минут. Время приготовления может варьироваться в зависимости от особенностей духовки.

Быстрая пицца без раскатывания теста для ужина: понадобится творог

7. Достаньте пиццу, равномерно посыпьте тертым твердым сыром и верните в духовку еще на 5 минут, пока сыр полностью не расплавится.

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