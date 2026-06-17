Когда нужно быстро приготовить вкусную закуску для гостей, горячие бутерброды всегда остаются одним из лучших вариантов. Они готовятся из простых продуктов, выглядят аппетитно и прекрасно подходят как для праздничного стола, так и для семейных посиделок. Особенно удачным получается сочетание крабовых палочек, сыра и сливочного масла. А после запекания закуска приобретает приятную золотистую корочку и насыщенный вкус.

Идея приготовления быстрых бутербродов с крабовыми палочками опубликована на странице фудблогера alina.papusha в Instagram.

Ингредиенты:

крабовые палочки – 200 г

твердый сыр – 150 г

помидор – 1 шт.

крем-сыр – 100 г

майонез – 1-2 ст.л.

икра масаго – 2 ст.л.

багет или хлеб – 1 шт.

соус унаги или терияки – для подачи по желанию

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки натрите на мелкой или средней терке.

2. Твёрдый сыр также натрите и переложите в глубокую миску.

3. Помидор нарежьте мелкими кубиками. Если он очень сочный, слегка слейте лишнюю жидкость.

4. К сыру и крабовым палочкам добавьте сливочный сыр, майонез, помидор и икру масаго.

5. Тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородной пасты.

6. Багет или хлеб нарежьте порционными ломтиками.

7. Равномерно распределите приготовленную начинку по каждому ломтику.

8. Выложите бутерброды на противень, застеленный пергаментом.

9. Запекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 10-15 минут до появления румяной корочки.

10. Перед подачей, по желанию, полейте бутерброды небольшим количеством соуса унаги или терияки.

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