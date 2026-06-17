Быстрые бутерброды с крабовой намазкой: идеальная закуска для праздничного стола

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
18
Быстрые бутерброды с крабовой намазкой: идеальная закуска для праздничного стола
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Когда нужно быстро приготовить вкусную закуску для гостей, горячие бутерброды всегда остаются одним из лучших вариантов. Они готовятся из простых продуктов, выглядят аппетитно и прекрасно подходят как для праздничного стола, так и для семейных посиделок. Особенно удачным получается сочетание крабовых палочек, сыра и сливочного масла. А после запекания закуска приобретает приятную золотистую корочку и насыщенный вкус.

Идея приготовления быстрых бутербродов с крабовыми палочками опубликована на странице фудблогера alina.papusha в Instagram.

Быстрые бутерброды с крабовой намазкой: идеальная закуска для праздничного стола

Ингредиенты:

  • крабовые палочки – 200 г
  • твердый сыр – 150 г
  • помидор – 1 шт.
  • крем-сыр – 100 г
  • майонез – 1-2 ст.л.
  • икра масаго – 2 ст.л.
  • багет или хлеб – 1 шт.
  • соус унаги или терияки – для подачи по желанию

Способ приготовления:

Быстрые бутерброды с крабовой намазкой: идеальная закуска для праздничного стола

1. Крабовые палочки натрите на мелкой или средней терке.

2. Твёрдый сыр также натрите и переложите в глубокую миску.

Быстрые бутерброды с крабовой намазкой: идеальная закуска для праздничного стола

3. Помидор нарежьте мелкими кубиками. Если он очень сочный, слегка слейте лишнюю жидкость.

4. К сыру и крабовым палочкам добавьте сливочный сыр, майонез, помидор и икру масаго.

5. Тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородной пасты.

Быстрые бутерброды с крабовой намазкой: идеальная закуска для праздничного стола

6. Багет или хлеб нарежьте порционными ломтиками.

7. Равномерно распределите приготовленную начинку по каждому ломтику.

8. Выложите бутерброды на противень, застеленный пергаментом.

Быстрые бутерброды с крабовой намазкой: идеальная закуска для праздничного стола

9. Запекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 10-15 минут до появления румяной корочки.

10. Перед подачей, по желанию, полейте бутерброды небольшим количеством соуса унаги или терияки.

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