Быстрые горячие бутерброды, которые точно понравятся всем: как приготовить
Быстрые горячие бутерброды – это простое решение, когда нужно быстро накормить семью или приготовить что-то вкусное к чаю. Они готовятся за считанные минуты, а результат всегда аппетитный и сытный. Такой вариант подходит и для завтрака, и для перекуса в течение дня. Главное – правильно соединить ингредиенты и не пересушить хлеб. Рассказываем, как легко приготовить горячие бутерброды дома.
Идея приготовления вкусных горячих бутербродов опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- хлеб – 6-8 ломтиков
- колбаса или ветчина – 150-200 г
- сыр твердый – 150 г
- помидор – 1-2 шт.
- майонез или сметана – 2-3 ст.л.
- кетчуп – 1-2 ст.л.
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
- зелень – по желанию
Способ приготовления:
1. сначала подготовьте основу для бутербродов. Ломтики хлеба выложите на противень или в форму для запекания. По желанию их можно слегка подсушить, чтобы они оставались хрустящими после запекания.
2. Колбасу или ветчину нарежьте небольшими кусочками, помидоры – тонкими кружочками. Сыр натрите на крупной терке.
3. В небольшой миске смешайте майонез или сметану с кетчупом – это будет соус, который придаст сочности.
4. На каждый кусок хлеба нанесите немного соуса, сверху выложите колбасу, помидоры и посыпьте сыром.
5. По вкусу добавьте соль, перец и немного измельченной зелени.
6. Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте бутерброды примерно 10-15 минут, пока сыр не расплавится и не образуется румяная корочка. Также их можно приготовить на сковородке под крышкой или в аэрогриле.
