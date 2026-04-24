Когда нужно быстро приготовить перекус или легкий обед, горячие бутерброды – один из самых удобных вариантов. Они готовятся просто и не требуют много ингредиентов. Особенно удачно сочетается тунец с сыром и овощами. Такое блюдо получается сытным и одновременно легким. А главное – все можно сделать буквально за несколько минут.

Идея приготовления вкусных горячих бутербродов в духовке опубликована на странице фудблогера cook with me at home в Instagram.

Ингредиенты:

хлеб – несколько ломтиков

оливковое масло – 1-2 ст.л.

кетчуп или томатный соус – по вкусу

сыр (например, моцарелла) – 100-150 г

тунец консервированный – 1 банка

красный лук – 1 шт.

оливки – по вкусу

Способ приготовления:

1. Ломтики хлеба выложите на противень или в форму для запекания. Слегка сбрызните их оливковым маслом, чтобы основа оставалась мягкой внутри и слегка подрумянилась снаружи.

2. Смажьте каждый кусок кетчупом или томатным соусом, равномерно распределяя его по поверхности.

3. Сверху выложите натертый сыр. Он станет основой, которая объединит все ингредиенты после запекания.

4. Тунец слегка разомните вилкой и распределите по бутербродам. Добавьте тонко нарезанный красный лук и кусочки оливок.

5. Еще раз слегка сбрызните бутерброды оливковым маслом и отправьте в разогретую духовку или мультипечь.

6. Запекайте примерно 5-7 минут при температуре около 200 градусов, пока сыр полностью не расплавится и не появится легкая румяная корочка.

7. Подавайте горячие бутерброды сразу после приготовления. Это быстрый и вкусный вариант, который легко повторить дома без лишних усилий.

