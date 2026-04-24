Быстрые горячие бутерброды с тунцом: рецепт в духовке

Екатерина Ягович
Быстрые горячие бутерброды с тунцом: рецепт в духовке

Когда нужно быстро приготовить перекус или легкий обед, горячие бутерброды – один из самых удобных вариантов. Они готовятся просто и не требуют много ингредиентов. Особенно удачно сочетается тунец с сыром и овощами. Такое блюдо получается сытным и одновременно легким. А главное – все можно сделать буквально за несколько минут.

Идея приготовления вкусных горячих бутербродов в духовке опубликована на странице фудблогера cook with me at home в Instagram.

Быстрые горячие бутерброды с тунцом: рецепт в духовке

Ингредиенты:

  • хлеб – несколько ломтиков
  • оливковое масло – 1-2 ст.л.
  • кетчуп или томатный соус – по вкусу
  • сыр (например, моцарелла) – 100-150 г
  • тунец консервированный – 1 банка
  • красный лук – 1 шт.
  • оливки – по вкусу

Способ приготовления:

Быстрые горячие бутерброды с тунцом: рецепт в духовке

1. Ломтики хлеба выложите на противень или в форму для запекания. Слегка сбрызните их оливковым маслом, чтобы основа оставалась мягкой внутри и слегка подрумянилась снаружи.

2. Смажьте каждый кусок кетчупом или томатным соусом, равномерно распределяя его по поверхности.

Быстрые горячие бутерброды с тунцом: рецепт в духовке

3. Сверху выложите натертый сыр. Он станет основой, которая объединит все ингредиенты после запекания.

4. Тунец слегка разомните вилкой и распределите по бутербродам. Добавьте тонко нарезанный красный лук и кусочки оливок.

Быстрые горячие бутерброды с тунцом: рецепт в духовке

5. Еще раз слегка сбрызните бутерброды оливковым маслом и отправьте в разогретую духовку или мультипечь.

6. Запекайте примерно 5-7 минут при температуре около 200 градусов, пока сыр полностью не расплавится и не появится легкая румяная корочка.

7. Подавайте горячие бутерброды сразу после приготовления. Это быстрый и вкусный вариант, который легко повторить дома без лишних усилий.

