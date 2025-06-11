Быстрые горячие бутерброды в духовке: готовятся 10 минут
Чтобы привычные бутерброды были значительно вкуснее и сытнее, приготовьте их в духовке. Добавьте сосиски, немного зелени, а также натертый сыр. Получится очень вкусно.
Идея приготовления горячих бутербродов с сосисками опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Запекаются максимум 10 минут.
Ингредиенты:
- тостовый хлеб – 10 кусочков
- венские сосиски – 10 шт.
- копченая моцарелла – 50 г
- вареные яйца – 3 шт.
- майонез – 2 ст.л.
- листья салата
- помидор
Способ приготовления:
1. Разогреть духовку до 180 градусов (режим вверх-низ плюс конвекция).
2. Вареные яйца размять в миске вместе с майонезом.
3. Помидор разрезать пополам и порезать тоненькими слайсами.
4. Листья салата помыть и обсушить.
5. Сформировать бутерброд: взять кусочек тостового хлеба, с помощью ложечки продавить в хлебе линию по диагонали. В полосу положить немного яично-майонезной массы.
6. Положить листья салата, кусочек помидора и сосиску.
7. Складываем хлеб в двое, соединяя края.
8. Выложить в форму для выпечки.
9. Повторяем со всеми бутербродами.
10. Присыпать сверху натертой копченой моцареллой и поставить запекаться на 8-10 минут.
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