Быстрые горячие бутерброды в духовке: готовятся 10 минут

Чтобы привычные бутерброды были значительно вкуснее и сытнее, приготовьте их в духовке. Добавьте сосиски, немного зелени, а также натертый сыр. Получится очень вкусно.

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Идея приготовления горячих бутербродов с сосисками опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Запекаются максимум 10 минут.

Ингредиенты:

тостовый хлеб – 10 кусочков

венские сосиски – 10 шт.

копченая моцарелла – 50 г

вареные яйца – 3 шт.

майонез – 2 ст.л.

листья салата

помидор

Способ приготовления:

1. Разогреть духовку до 180 градусов (режим вверх-низ плюс конвекция).

2. Вареные яйца размять в миске вместе с майонезом.

3. Помидор разрезать пополам и порезать тоненькими слайсами.

4. Листья салата помыть и обсушить.

5. Сформировать бутерброд: взять кусочек тостового хлеба, с помощью ложечки продавить в хлебе линию по диагонали. В полосу положить немного яично-майонезной массы.

6. Положить листья салата, кусочек помидора и сосиску.

7. Складываем хлеб в двое, соединяя края.

8. Выложить в форму для выпечки.

9. Повторяем со всеми бутербродами.

10. Присыпать сверху натертой копченой моцареллой и поставить запекаться на 8-10 минут.

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