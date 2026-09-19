Быстрые маринованные грибы, которые можно есть через 15 минут: делимся рецептом вкусной закуски
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Маринованные грибы – очень вкусная, простая в приготовлении закуска, которую может приготовить каждая хозяйка. Важно перед приготовлением – хорошо почистить грибы и приготовить вкусный маринад.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, маринованных грибов на зиму, которые очень просто готовятся.
Ингредиенты:
- Грибы (вешенки или шампиньоны) 1 кг
- Вода 500 мл
- Яблочный уксус 100 г
- Соль 1 ст. л.
- Сахар 2 ст. л.
- Лавровый лист 2 шт.
- Гвоздика 5 шт.
- Черный перец горошком 10 шт.
- Гвоздика (по желанию) 2 шт.
- Чеснок 5 зубчиков
- Масло 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Для начала приготовим маринад. Смешаем все специи вместе. Добавим уксус и воду. Доведем до кипения. На этом этапе можно осторожно попробовать маринад и добавить больше соли, сахара или специй.
2. Грибы чистим и разделяем на дольки. Или нарезаем. Не мелко.
3. Когда маринад закипит – добавляем грибы и растительное масло и варим 8 минут. Даем немного остыть и перекладываем в банку. Если добавляете лук, то лучше съесть сразу, так как с луком грибы быстрее портятся. Готово!
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