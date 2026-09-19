Быстрые маринованные грибы, которые можно есть через 15 минут: делимся рецептом вкусной закуски

Маринованные грибы – очень вкусная, простая в приготовлении закуска, которую может приготовить каждая хозяйка. Важно перед приготовлением – хорошо почистить грибы и приготовить вкусный маринад.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, маринованных грибов на зиму, которые очень просто готовятся.

Ингредиенты:

Грибы (вешенки или шампиньоны) 1 кг

Вода 500 мл

Яблочный уксус 100 г

Соль 1 ст. л.

Сахар 2 ст. л.

Лавровый лист 2 шт.

Гвоздика 5 шт.

Черный перец горошком 10 шт.

Гвоздика (по желанию) 2 шт.

Чеснок 5 зубчиков

Масло 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Для начала приготовим маринад. Смешаем все специи вместе. Добавим уксус и воду. Доведем до кипения. На этом этапе можно осторожно попробовать маринад и добавить больше соли, сахара или специй.

2. Грибы чистим и разделяем на дольки. Или нарезаем. Не мелко.

3. Когда маринад закипит – добавляем грибы и растительное масло и варим 8 минут. Даем немного остыть и перекладываем в банку. Если добавляете лук, то лучше съесть сразу, так как с луком грибы быстрее портятся. Готово!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: