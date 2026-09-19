Быстрые маринованные грибы, которые можно есть через 15 минут: делимся рецептом вкусной закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Маринованные грибы
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Маринованные грибы – очень вкусная, простая в приготовлении закуска, которую может приготовить каждая хозяйка. Важно перед приготовлением – хорошо почистить грибы и приготовить вкусный маринад.

Как приготовить вкусные консервированные грибы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, маринованных грибов на зиму, которые очень просто готовятся.

Ингредиенты:

  • Грибы (вешенки или шампиньоны) 1 кг
  • Вода 500 мл
  • Яблочный уксус 100 г
  • Соль 1 ст. л.
  • Сахар 2 ст. л.
  • Лавровый лист 2 шт.
  • Гвоздика 5 шт.
  • Черный перец горошком 10 шт.
  • Гвоздика (по желанию) 2 шт.
  • Чеснок 5 зубчиков
  • Масло 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Для начала приготовим маринад. Смешаем все специи вместе. Добавим уксус и воду. Доведем до кипения. На этом этапе можно осторожно попробовать маринад и добавить больше соли, сахара или специй.

Маринад для грибов

2. Грибы чистим и разделяем на дольки. Или нарезаем. Не мелко.

Чищеные грибы

3. Когда маринад закипит – добавляем грибы и растительное масло и варим 8 минут. Даем немного остыть и перекладываем в банку. Если добавляете лук, то лучше съесть сразу, так как с луком грибы быстрее портятся. Готово!

Готовые грибы

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