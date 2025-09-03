Видео дня
Быстрые маринованные шампиньоны с соевым соусом и чесноком: готовятся элементарно
Маринованные шампиньоны – вкусная закуска на каждый день и для праздничного стола. Такие грибы не требуют длительного приготовления, получаются в меру пряными и ароматными. Все, что нужно сделать, полить продукт
Идея приготовления грибов в соево-медовом соусе опубликована на странице фудблогера zefirka recipes в Instagram.
Ингредиенты:
- шампиньоны – 300 г
- масло – 1 ст.л.
- соль, перец – по вкусу
- соевый соус – 3 ст.л.
- мед – 1 ст.л.
- крахмал – 1 ч.л.
- вода – 2 ст.л.
- чеснок – 2 зубчика
- зелень
- кунжут
Способ приготовления:
1. Грибы помыть.
2. Заправить растительным маслом и специями.
3. Запекать 25 минут при температуре 190 градусов.
4. Для соуса соединить соевый соус, мед и крахмал, разведенный в воде.
5. Немного подогреть до загустения.
6.Полить готовые грибы.
7. Добавить чеснок, зелень и кунжут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: