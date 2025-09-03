Маринованные шампиньоны – вкусная закуска на каждый день и для праздничного стола. Такие грибы не требуют длительного приготовления, получаются в меру пряными и ароматными. Все, что нужно сделать, полить продукт

Идея приготовления грибов в соево-медовом соусе опубликована на странице фудблогера zefirka recipes в Instagram.

Ингредиенты:

шампиньоны – 300 г

масло – 1 ст.л.

соль, перец – по вкусу

соевый соус – 3 ст.л.

мед – 1 ст.л.

крахмал – 1 ч.л.

вода – 2 ст.л.

чеснок – 2 зубчика

зелень

кунжут

Способ приготовления:

1. Грибы помыть.

2. Заправить растительным маслом и специями.

3. Запекать 25 минут при температуре 190 градусов.

4. Для соуса соединить соевый соус, мед и крахмал, разведенный в воде.

5. Немного подогреть до загустения.

6.Полить готовые грибы.

7. Добавить чеснок, зелень и кунжут.

