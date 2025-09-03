Быстрые маринованные шампиньоны с соевым соусом и чесноком: готовятся элементарно

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
276
Маринованные шампиньоны – вкусная закуска на каждый день и для праздничного стола. Такие грибы не требуют длительного приготовления, получаются в меру пряными и ароматными. Все, что нужно сделать, полить продукт

Идея приготовления грибов в соево-медовом соусе опубликована на странице фудблогера zefirka recipes в Instagram.

Ингредиенты:

  • шампиньоны – 300 г
  • масло – 1 ст.л.
  • соль, перец – по вкусу
  • соевый соус – 3 ст.л.
  • мед – 1 ст.л.
  • крахмал – 1 ч.л.
  • вода – 2 ст.л.
  • чеснок – 2 зубчика
  • зелень
  • кунжут

Способ приготовления:

1. Грибы помыть.

2. Заправить растительным маслом и специями.

3. Запекать 25 минут при температуре 190 градусов.

4. Для соуса соединить соевый соус, мед и крахмал, разведенный в воде.

5. Немного подогреть до загустения.

6.Полить готовые грибы.

7. Добавить чеснок, зелень и кунжут.

