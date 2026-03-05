Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Быстрые творожные хачапури для стройной фигуры: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
951
Быстрые творожные хачапури для стройной фигуры: самый простой рецепт

Хачапури – очень сытное и вкусное блюдо, которое можно готовить из дрожжевого теста, а также лаваша, творожного теста. 

Быстрые творожные хачапури для стройной фигуры: самый простой рецепт

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных хачапури из творожного теста, которые очень просто готовятся. 

Ингредиенты: 

  • 360 г творога
  • 2 яйца
  • 80 г твердого сыра
  • 50 г муки
  • 5 г разрыхлителя
  • 1/3 ч.л. соли
  • помидорки/зелень по вкусу

Способ приготовления: 

1. Разомните творог с яйцом, добавьте соль, разрыхлитель, перемешайте. 

Быстрые творожные хачапури для стройной фигуры: самый простой рецепт

2. Скатайте из теста шарики, разровняйте, выпекайте 30 минут при 180С.

Быстрые творожные хачапури для стройной фигуры: самый простой рецепт

3. За 5 минут до окончания добавьте сыр, желток и готовьте еще 5 минут.

Быстрые творожные хачапури для стройной фигуры: самый простой рецепт

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты