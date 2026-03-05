Все рецепты
Быстрые творожные хачапури для стройной фигуры: самый простой рецепт
Хачапури – очень сытное и вкусное блюдо, которое можно готовить из дрожжевого теста, а также лаваша, творожного теста.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных хачапури из творожного теста, которые очень просто готовятся.
Ингредиенты:
- 360 г творога
- 2 яйца
- 80 г твердого сыра
- 50 г муки
- 5 г разрыхлителя
- 1/3 ч.л. соли
- помидорки/зелень по вкусу
Способ приготовления:
1. Разомните творог с яйцом, добавьте соль, разрыхлитель, перемешайте.
2. Скатайте из теста шарики, разровняйте, выпекайте 30 минут при 180С.
3. За 5 минут до окончания добавьте сыр, желток и готовьте еще 5 минут.
