Хачапури – очень сытное и вкусное блюдо, которое можно готовить из дрожжевого теста, а также лаваша, творожного теста.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных хачапури из творожного теста, которые очень просто готовятся.

Ингредиенты:

360 г творога

2 яйца

80 г твердого сыра

50 г муки

5 г разрыхлителя

1/3 ч.л. соли

помидорки/зелень по вкусу

Способ приготовления:

1. Разомните творог с яйцом, добавьте соль, разрыхлитель, перемешайте.

2. Скатайте из теста шарики, разровняйте, выпекайте 30 минут при 180С.

3. За 5 минут до окончания добавьте сыр, желток и готовьте еще 5 минут.

