Быстрые творожные пирожки с вареными яйцами и зеленым луком: делимся рецептом лучшего теста
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Домашние пирожки можно готовить с любыми начинками, но вкуснее всего будет из вареными яйцами и зеленым луком. А тесто для таких пирожков лучше готовить творожное, добавив разрыхлитель.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, быстрых в приготовлении домашних пирожков.
Ингредиенты:
Для теста:
- Творог 5% 200 г
- Яйца 2 шт.
- Мука 250 г
- Разрыхлитель 1 ч.л.
- Соль
Для начинки:
- Вареные яйца 4 шт.
- Греческий йогурт 1 ст.л.
- Зеленый лук 50 г
- Соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Творог смешать с яйцами, добавить муку с разрыхлителем, замесить мягкое тесто.
2. Вареные яйца измельчить, добавить зеленый лук, йогурт и соль.
3. Сформируйте 8 пирожков с начинкой и приготовить на сковороде или запечь в духовке при 180 С в течение 30 минут до появления румяной корочки.
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