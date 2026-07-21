Домашние пирожки можно готовить с любыми начинками, но вкуснее всего будет из вареными яйцами и зеленым луком. А тесто для таких пирожков лучше готовить творожное, добавив разрыхлитель.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, быстрых в приготовлении домашних пирожков.

Ингредиенты:

Для теста:

Творог 5% 200 г

Яйца 2 шт.

Мука 250 г

Разрыхлитель 1 ч.л.

Соль

Для начинки:

Вареные яйца 4 шт.

Греческий йогурт 1 ст.л.

Зеленый лук 50 г

Соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Творог смешать с яйцами, добавить муку с разрыхлителем, замесить мягкое тесто.

2. Вареные яйца измельчить, добавить зеленый лук, йогурт и соль.

3. Сформируйте 8 пирожков с начинкой и приготовить на сковороде или запечь в духовке при 180 С в течение 30 минут до появления румяной корочки.

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