Быстрые творожные пирожки с вареными яйцами и зеленым луком: делимся рецептом лучшего теста

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
585
Рецепт пирожков с луком и яйцами
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Домашние пирожки можно готовить с любыми начинками, но вкуснее всего будет из вареными яйцами и зеленым луком. А тесто для таких пирожков лучше готовить творожное, добавив разрыхлитель.

Быстрые творожные пирожки с вареными яйцами и зеленым луком: делимся рецептом лучшего теста

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, быстрых в приготовлении домашних пирожков. 

Ингредиенты:

Для теста:

  • Творог 5% 200 г
  • Яйца 2 шт.
  • Мука 250 г
  • Разрыхлитель 1 ч.л.
  • Соль

Для начинки:

  • Вареные яйца 4 шт. 
  • Греческий йогурт 1 ст.л.
  • Зеленый лук 50 г
  • Соль и перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. Творог смешать с яйцами, добавить муку с разрыхлителем, замесить мягкое тесто.

Быстрые творожные пирожки с вареными яйцами и зеленым луком: делимся рецептом лучшего теста

2. Вареные яйца измельчить, добавить зеленый лук, йогурт и соль.

Быстрые творожные пирожки с вареными яйцами и зеленым луком: делимся рецептом лучшего теста

3. Сформируйте 8 пирожков с начинкой и приготовить на сковороде или запечь в духовке при 180 С в течение 30 минут до появления румяной корочки.

Быстрые творожные пирожки с вареными яйцами и зеленым луком: делимся рецептом лучшего теста

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