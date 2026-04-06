Быстрый майонезный салат с редисом, огурцами и зеленью: обязательно приготовьте этой весной
В весеннем майонезном салате очень вкусно сочетать свежую редиску, огурцы, зелень. Для сытости блюда добавьте кисломолочный творог. Блюдо прекрасно подойдет и на каждый день и для праздничного стола.
Идея приготовления вкусного весеннего салата с редисом, огурцами и зеленью опубликована на странице фудблогера irina.cooks.it в Instagram.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- огурцы – 150 г
- редиска – 150 г
- зеленый лук
- творог
- майонез
- соль, черный перец
Способ приготовления:
1. Яйца отварить, охладить и нарезать.
2. Нарезать огурцы, редис, зеленый лук.
3. Добавить творог.
4. Заправить майонезом.
5. Добавить соль и перец.
6. Все перемешать.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: