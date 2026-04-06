В весеннем майонезном салате очень вкусно сочетать свежую редиску, огурцы, зелень. Для сытости блюда добавьте кисломолочный творог. Блюдо прекрасно подойдет и на каждый день и для праздничного стола.

Идея приготовления вкусного весеннего салата с редисом, огурцами и зеленью опубликована на странице фудблогера irina.cooks.it в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

огурцы – 150 г

редиска – 150 г

зеленый лук

творог

майонез

соль, черный перец

Способ приготовления:

1. Яйца отварить, охладить и нарезать.

2. Нарезать огурцы, редис, зеленый лук.

3. Добавить творог.

4. Заправить майонезом.

5. Добавить соль и перец.

6. Все перемешать.

