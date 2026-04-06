Быстрый майонезный салат с редисом, огурцами и зеленью: обязательно приготовьте этой весной

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
33
Быстрый майонезный салат с редисом, огурцами и зеленью: обязательно приготовьте этой весной

В весеннем майонезном салате очень вкусно сочетать свежую редиску, огурцы, зелень. Для сытости блюда добавьте кисломолочный творог. Блюдо прекрасно подойдет и на каждый день и для праздничного стола.

Идея приготовления вкусного весеннего салата с редисом, огурцами и зеленью опубликована на странице фудблогера irina.cooks.it в Instagram.

Быстрый майонезный салат с редисом, огурцами и зеленью: обязательно приготовьте этой весной

Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт.
  • огурцы – 150 г
  • редиска – 150 г
  • зеленый лук
  • творог
  • майонез
  • соль, черный перец

Способ приготовления:

Быстрый майонезный салат с редисом, огурцами и зеленью: обязательно приготовьте этой весной

1. Яйца отварить, охладить и нарезать.

Быстрый майонезный салат с редисом, огурцами и зеленью: обязательно приготовьте этой весной

2. Нарезать огурцы, редис, зеленый лук.

Быстрый майонезный салат с редисом, огурцами и зеленью: обязательно приготовьте этой весной

3. Добавить творог.

Быстрый майонезный салат с редисом, огурцами и зеленью: обязательно приготовьте этой весной

4. Заправить майонезом.

Быстрый майонезный салат с редисом, огурцами и зеленью: обязательно приготовьте этой весной

5. Добавить соль и перец.

6. Все перемешать.

Быстрый майонезный салат с редисом, огурцами и зеленью: обязательно приготовьте этой весной

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты