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Быстрый обед из лаваша: готовится максимум 10 минут
Для того, чтобы быстро приготовить обед, используйте лаваш. В него можно завернуть любую сытную начинку и все это просто поджарить на сковородке. Используйте разнообразные сочные овощи, а также сыр.
Идея приготовления быстрого обеда из лаваша опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Такое блюдо очень выручает, когда совсем нет времени стоять на кухне.
Ингредиенты:
- тортилья (или лаваш) – 1 шт.
- яйца куриные – 2 шт.
- помидоры – 100 г
- кукуруза – 30 г
- сыр твердый – 80 г
- соль, зеленый лук, другая свежая зелень.
- сливочное масло – 10 г
Способ приготовления:
1. Растопить сливочное масло.
2. Выложить помидоры и кукурузу.
3. Посыпать тертым сыром.
4. Добавить взбитые яйца со специями.
5. Сверху положить тортилью.
6. Перевернуть, добавить зелень и тертый сыр.
7. Сложить вдвое.
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