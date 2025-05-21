Быстрый обед из лаваша: готовится максимум 10 минут

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
972
Быстрый обед из лаваша: готовится максимум 10 минут

Для того, чтобы быстро приготовить обед, используйте лаваш. В него можно завернуть любую сытную начинку и все это просто поджарить на сковородке. Используйте разнообразные сочные овощи, а также сыр.

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Идея приготовления быстрого обеда из лаваша опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Такое блюдо очень выручает, когда совсем нет времени стоять на кухне.

Быстрый обед из лаваша: готовится максимум 10 минут

Ингредиенты:

  • тортилья (или лаваш) – 1 шт.
  • яйца куриные – 2 шт.
  • помидоры – 100 г
  • кукуруза – 30 г
  • сыр твердый – 80 г
  • соль, зеленый лук, другая свежая зелень.
  • сливочное масло – 10 г

Способ приготовления:

Быстрый обед из лаваша: готовится максимум 10 минут

1. Растопить сливочное масло.

2. Выложить помидоры и кукурузу.

Быстрый обед из лаваша: готовится максимум 10 минут

3. Посыпать тертым сыром.

4. Добавить взбитые яйца со специями.

Быстрый обед из лаваша: готовится максимум 10 минут

5. Сверху положить тортилью.

Быстрый обед из лаваша: готовится максимум 10 минут

6. Перевернуть, добавить зелень и тертый сыр.

7. Сложить вдвое.

Быстрый обед из лаваша: готовится максимум 10 минут

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