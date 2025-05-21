Для того, чтобы быстро приготовить обед, используйте лаваш. В него можно завернуть любую сытную начинку и все это просто поджарить на сковородке. Используйте разнообразные сочные овощи, а также сыр.

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Идея приготовления быстрого обеда из лаваша опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Такое блюдо очень выручает, когда совсем нет времени стоять на кухне.

Ингредиенты:

тортилья (или лаваш) – 1 шт.

яйца куриные – 2 шт.

помидоры – 100 г

кукуруза – 30 г

сыр твердый – 80 г

соль, зеленый лук, другая свежая зелень.

сливочное масло – 10 г

Способ приготовления:

1. Растопить сливочное масло.

2. Выложить помидоры и кукурузу.

3. Посыпать тертым сыром.

4. Добавить взбитые яйца со специями.

5. Сверху положить тортилью.

6. Перевернуть, добавить зелень и тертый сыр.

7. Сложить вдвое.

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