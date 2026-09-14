Быстрый пирог к чаю на медовом тесте: делимся бюджетным рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,4 т.
Быстрый пирог к чаю на медовом тесте
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Когда хочется домашней выпечки, но нет желания долго возиться с тестом, можно испечь простой пирог на кефире. Для него понадобятся обычные продукты, которые часто есть дома. Мед придает выпечке приятный аромат, а грецкие орехи делают ее еще более интересной на вкус.

Идея приготовления воздушного пирога на медовом тесте к чаю опубликована на странице svitlana aydarova в Instagram.

Рецепт пирога к чаю

Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт.
  • сахар – 150 г
  • соль – на кончике ножа
  • мед – 1 очень полная ст.л.
  • сливочное масло – 50 г
  • кефир – 250 мл.
  • мука – 300-320 г
  • сода – 1 ч.л.
  • грецкие орехи – по желанию
  • сливы или яблоки – по желанию

Способ приготовления:

Яйца для приготовления пирога

1. Сначала нужно в миске смешать яйца, сахар, соль и мед. Перемешать все венчиком до однородности. Долго взбивать массу не нужно.

2. Сливочное масло растопить и немного остудить. Добавить его в яичную смесь.

3. Кефир нужно предварительно немного подогреть, чтобы он был тёплым, но не горячим, после чего влить его в миску.

Готовим тесто

4. Постепенно добавить муку и перемешать тесто ложкой. Количество муки может составить 300-320 г, поэтому её лучше добавлять частями, ориентируясь на консистенцию теста.

5. Когда все основные ингредиенты хорошо перемешаны, добавить соду. Еще раз перемешать, чтобы она равномерно распределилась в тесте.

Орехи для пирога

6. Готовое тесто перелить в форму диаметром 24 см. По желанию сверху можно выложить кусочки слив или яблок и посыпать измельченными грецкими орехами.

7. Поставить пирог в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать примерно 40 минут, но точное время зависит от особенностей духовки. Готовность можно проверить деревянной шпажкой: после проколывания на ней не должно оставаться сырого теста.

Готовый пирог

8. Готовый медовый пирог слегка остудить, после чего нарезать порционными кусочками и подавать к чаю.

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