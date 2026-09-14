Быстрый пирог к чаю на медовом тесте: делимся бюджетным рецептом
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Когда хочется домашней выпечки, но нет желания долго возиться с тестом, можно испечь простой пирог на кефире. Для него понадобятся обычные продукты, которые часто есть дома. Мед придает выпечке приятный аромат, а грецкие орехи делают ее еще более интересной на вкус.
Идея приготовления воздушного пирога на медовом тесте к чаю опубликована на странице svitlana aydarova в Instagram.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- сахар – 150 г
- соль – на кончике ножа
- мед – 1 очень полная ст.л.
- сливочное масло – 50 г
- кефир – 250 мл.
- мука – 300-320 г
- сода – 1 ч.л.
- грецкие орехи – по желанию
- сливы или яблоки – по желанию
Способ приготовления:
1. Сначала нужно в миске смешать яйца, сахар, соль и мед. Перемешать все венчиком до однородности. Долго взбивать массу не нужно.
2. Сливочное масло растопить и немного остудить. Добавить его в яичную смесь.
3. Кефир нужно предварительно немного подогреть, чтобы он был тёплым, но не горячим, после чего влить его в миску.
4. Постепенно добавить муку и перемешать тесто ложкой. Количество муки может составить 300-320 г, поэтому её лучше добавлять частями, ориентируясь на консистенцию теста.
5. Когда все основные ингредиенты хорошо перемешаны, добавить соду. Еще раз перемешать, чтобы она равномерно распределилась в тесте.
6. Готовое тесто перелить в форму диаметром 24 см. По желанию сверху можно выложить кусочки слив или яблок и посыпать измельченными грецкими орехами.
7. Поставить пирог в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать примерно 40 минут, но точное время зависит от особенностей духовки. Готовность можно проверить деревянной шпажкой: после проколывания на ней не должно оставаться сырого теста.
8. Готовый медовый пирог слегка остудить, после чего нарезать порционными кусочками и подавать к чаю.
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