Быстрый пирог к чаю на медовом тесте: делимся бюджетным рецептом

Когда хочется домашней выпечки, но нет желания долго возиться с тестом, можно испечь простой пирог на кефире. Для него понадобятся обычные продукты, которые часто есть дома. Мед придает выпечке приятный аромат, а грецкие орехи делают ее еще более интересной на вкус.

Идея приготовления воздушного пирога на медовом тесте к чаю опубликована на странице svitlana aydarova в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

сахар – 150 г

соль – на кончике ножа

мед – 1 очень полная ст.л.

сливочное масло – 50 г

кефир – 250 мл.

мука – 300-320 г

сода – 1 ч.л.

грецкие орехи – по желанию

сливы или яблоки – по желанию

Способ приготовления:

1. Сначала нужно в миске смешать яйца, сахар, соль и мед. Перемешать все венчиком до однородности. Долго взбивать массу не нужно.

2. Сливочное масло растопить и немного остудить. Добавить его в яичную смесь.

3. Кефир нужно предварительно немного подогреть, чтобы он был тёплым, но не горячим, после чего влить его в миску.

4. Постепенно добавить муку и перемешать тесто ложкой. Количество муки может составить 300-320 г, поэтому её лучше добавлять частями, ориентируясь на консистенцию теста.

5. Когда все основные ингредиенты хорошо перемешаны, добавить соду. Еще раз перемешать, чтобы она равномерно распределилась в тесте.

6. Готовое тесто перелить в форму диаметром 24 см. По желанию сверху можно выложить кусочки слив или яблок и посыпать измельченными грецкими орехами.

7. Поставить пирог в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать примерно 40 минут, но точное время зависит от особенностей духовки. Готовность можно проверить деревянной шпажкой: после проколывания на ней не должно оставаться сырого теста.

8. Готовый медовый пирог слегка остудить, после чего нарезать порционными кусочками и подавать к чаю.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: