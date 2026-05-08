Быстрый пирог с тунцом на кефире: делимся элементарным рецептом
Когда нужно быстро приготовить что-то сытное и вкусное, выручает заливной пирог на кефире. Для начинки достаточно нескольких простых продуктов, а тесто замешивается буквально за несколько минут. Пирог с тунцом получается нежным, мягким и хорошо подходит как теплым, так и охлажденным. Такой вариант отлично подойдет для обеда, ужина или перекуса.
Идея приготовления сытного заливного пирога с тунцом опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- кефир – 370 мл.
- мука – 180 г
- яйца – 3 шт.
- разрыхлитель – 2 ч.л.
- соль – щепотка
Для начинки:
- консервированный тунец – 240 г
- вареные яйца – 5 шт.
- крем-сыр – 150 г
- зеленый лук – 1 пучок
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
- кунжут – по желанию
Способ приготовления:
1. Для теста смешайте яйца с кефиром до однородности.
2. В отдельной миске соедините муку, разрыхлитель и соль.
3. Постепенно всыпьте сухую смесь в жидкую основу и хорошо перемешайте, чтобы не осталось комочков.
4. Для начинки разомните тунец вилкой.
5. Вареные яйца нарежьте небольшими кубиками, зеленый лук мелко порубите. Добавьте крем-сыр, посолите, поперчите и перемешайте массу до однородности.
6. Форму для выпекания слегка смажьте маслом или застелите пергаментом.
7. Вылейте половину теста, равномерно распределите начинку, а сверху залейте оставшимся тестом. По желанию посыпьте кунжутом.
8. Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке примерно 50-60 минут. Верх должен хорошо подрумяниться, а середина – полностью пропечься. Готовность проверьте деревянной шпажкой.
