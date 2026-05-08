Когда нужно быстро приготовить что-то сытное и вкусное, выручает заливной пирог на кефире. Для начинки достаточно нескольких простых продуктов, а тесто замешивается буквально за несколько минут. Пирог с тунцом получается нежным, мягким и хорошо подходит как теплым, так и охлажденным. Такой вариант отлично подойдет для обеда, ужина или перекуса.

Идея приготовления сытного заливного пирога с тунцом опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты для теста:

кефир – 370 мл.

мука – 180 г

яйца – 3 шт.

разрыхлитель – 2 ч.л.

соль – щепотка

Для начинки:

консервированный тунец – 240 г

вареные яйца – 5 шт.

крем-сыр – 150 г

зеленый лук – 1 пучок

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

кунжут – по желанию

Способ приготовления:

1. Для теста смешайте яйца с кефиром до однородности.

2. В отдельной миске соедините муку, разрыхлитель и соль.

3. Постепенно всыпьте сухую смесь в жидкую основу и хорошо перемешайте, чтобы не осталось комочков.

4. Для начинки разомните тунец вилкой.

5. Вареные яйца нарежьте небольшими кубиками, зеленый лук мелко порубите. Добавьте крем-сыр, посолите, поперчите и перемешайте массу до однородности.

6. Форму для выпекания слегка смажьте маслом или застелите пергаментом.

7. Вылейте половину теста, равномерно распределите начинку, а сверху залейте оставшимся тестом. По желанию посыпьте кунжутом.

8. Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке примерно 50-60 минут. Верх должен хорошо подрумяниться, а середина – полностью пропечься. Готовность проверьте деревянной шпажкой.

