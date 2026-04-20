Быстрый салат из маринованных шампиньонов: делимся рецептом ароматной закуски
Когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и необычное, на помощь приходят простые закуски из доступных ингредиентов. Салат из маринованных шампиньонов именно такой вариант: ароматный, сочный и очень аппетитный. Его можно подать как самостоятельное блюдо или как дополнение к основному меню. А главное – готовится он без лишних усилий.
Идея приготовления быстрого салата из маринованных шампиньонов опубликована на странице фудблогера gotuvashka в Instagram.
Ингредиенты:
- шампиньоны – 500 г
- болгарский перец – 1/2 шт.
- лук – 1 шт.
- зелень (петрушка) – небольшой пучок
- чеснок – 1-2 зубчика (по желанию)
Для запекания грибов:
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
- сушеный чеснок – по вкусу
- специи (хмели-сунели или другие) – по вкусу
- масло – 1-2 ст.л.
Для маринада:
- соевый соус – 50 мл.
- сахар – 1/2 ст.л.
- уксус – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Шампиньоны тщательно промыть, выложить в форму для запекания, приправить солью, перцем, специями, полить маслом и перемешать.
2. Отправить грибы в разогретую до 180°C духовку примерно на 15 минут до легкой румяности.
3. Болгарский перец нарезать соломкой, лук – полукольцами, зелень мелко порубить.
4. В отдельной емкости соединить соевый соус, сахар и уксус, перемешать до однородности.
5. К горячим запеченным шампиньонам добавить подготовленные овощи, зелень и измельченный чеснок.
6. Залить маринадом, тщательно перемешать.
7. Переложить салат в контейнер и поставить в холодильник минимум на несколько часов, чтобы ингредиенты хорошо промариновались.
