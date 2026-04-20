Быстрый салат из маринованных шампиньонов: делимся рецептом ароматной закуски

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
Когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и необычное, на помощь приходят простые закуски из доступных ингредиентов. Салат из маринованных шампиньонов именно такой вариант: ароматный, сочный и очень аппетитный. Его можно подать как самостоятельное блюдо или как дополнение к основному меню. А главное – готовится он без лишних усилий.

Идея приготовления быстрого салата из маринованных шампиньонов опубликована на странице фудблогера gotuvashka в Instagram.

Ингредиенты:

  • шампиньоны – 500 г
  • болгарский перец – 1/2 шт.
  • лук – 1 шт.
  • зелень (петрушка) – небольшой пучок
  • чеснок – 1-2 зубчика (по желанию)

Для запекания грибов:

  • соль – по вкусу
  • перец – по вкусу
  • сушеный чеснок – по вкусу
  • специи (хмели-сунели или другие) – по вкусу
  • масло – 1-2 ст.л.

Для маринада:

  • соевый соус – 50 мл.
  • сахар – 1/2 ст.л.
  • уксус – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Шампиньоны тщательно промыть, выложить в форму для запекания, приправить солью, перцем, специями, полить маслом и перемешать.

2. Отправить грибы в разогретую до 180°C духовку примерно на 15 минут до легкой румяности.

3. Болгарский перец нарезать соломкой, лук – полукольцами, зелень мелко порубить.

4. В отдельной емкости соединить соевый соус, сахар и уксус, перемешать до однородности.

5. К горячим запеченным шампиньонам добавить подготовленные овощи, зелень и измельченный чеснок.

6. Залить маринадом, тщательно перемешать.

7. Переложить салат в контейнер и поставить в холодильник минимум на несколько часов, чтобы ингредиенты хорошо промариновались.

