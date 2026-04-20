Когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и необычное, на помощь приходят простые закуски из доступных ингредиентов. Салат из маринованных шампиньонов именно такой вариант: ароматный, сочный и очень аппетитный. Его можно подать как самостоятельное блюдо или как дополнение к основному меню. А главное – готовится он без лишних усилий.

Идея приготовления быстрого салата из маринованных шампиньонов опубликована на странице фудблогера gotuvashka в Instagram.

Ингредиенты:

шампиньоны – 500 г

болгарский перец – 1/2 шт.

лук – 1 шт.

зелень (петрушка) – небольшой пучок

чеснок – 1-2 зубчика (по желанию)

Для запекания грибов:

соль – по вкусу

перец – по вкусу

сушеный чеснок – по вкусу

специи (хмели-сунели или другие) – по вкусу

масло – 1-2 ст.л.

Для маринада:

соевый соус – 50 мл.

сахар – 1/2 ст.л.

уксус – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Шампиньоны тщательно промыть, выложить в форму для запекания, приправить солью, перцем, специями, полить маслом и перемешать.

2. Отправить грибы в разогретую до 180°C духовку примерно на 15 минут до легкой румяности.

3. Болгарский перец нарезать соломкой, лук – полукольцами, зелень мелко порубить.

4. В отдельной емкости соединить соевый соус, сахар и уксус, перемешать до однородности.

5. К горячим запеченным шампиньонам добавить подготовленные овощи, зелень и измельченный чеснок.

6. Залить маринадом, тщательно перемешать.

7. Переложить салат в контейнер и поставить в холодильник минимум на несколько часов, чтобы ингредиенты хорошо промариновались.

