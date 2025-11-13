Иногда гости приходят неожиданно, а времени на приготовление сложных блюд совсем нет. В таких случаях спасают проверенные быстрые рецепты, которые можно сделать буквально за 10 минут. Один из них салат из пекинской капусты с тунцом, кукурузой и яйцами. Он легкий, питательный и выглядит празднично даже без особых усилий. Этот салат станет отличным вариантом и для домашнего ужина, и для праздничного стола.

Идея приготовления элементарного салата с пекинской капустой опубликована на странице фудблогера storinka retseptiv в Instagram.

Ингредиенты:

пекинская капуста – ½ кочана

консервированный тунец – 1 банка

кукуруза – 1 банка

вареные яйца – 3 шт.

майонез – по вкусу

соль – щепотка

сухарики – горсть (добавьте перед подачей, чтобы остались хрустящими)

Способ приготовления:

1. Нарежьте пекинскую капусту тонкими полосками – она должна быть нежной и легкой.

2. Добавьте измельченные вареные яйца, консервированного тунца (слейте жидкость) и кукурузу.

3. Посолите и заправьте майонезом. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты соединились.

4. Непосредственно перед подачей добавьте сухарики, чтобы они остались хрустящими.

5. Салат получается свежим, с приятной текстурой и легким вкусом моря благодаря тунцу. Его можно подавать как отдельное блюдо или гарнир к основным блюдам.

6. Простой набор ингредиентов, минимум времени, и у вас на столе вкусный салат, который обязательно понравится всем гостям.

