Быстрый салат с пекинской капустой для праздничного стола: выручит, когда гости на пороге
Иногда гости приходят неожиданно, а времени на приготовление сложных блюд совсем нет. В таких случаях спасают проверенные быстрые рецепты, которые можно сделать буквально за 10 минут. Один из них салат из пекинской капусты с тунцом, кукурузой и яйцами. Он легкий, питательный и выглядит празднично даже без особых усилий. Этот салат станет отличным вариантом и для домашнего ужина, и для праздничного стола.
Идея приготовления элементарного салата с пекинской капустой опубликована на странице фудблогера storinka retseptiv в Instagram.
Ингредиенты:
- пекинская капуста – ½ кочана
- консервированный тунец – 1 банка
- кукуруза – 1 банка
- вареные яйца – 3 шт.
- майонез – по вкусу
- соль – щепотка
- сухарики – горсть (добавьте перед подачей, чтобы остались хрустящими)
Способ приготовления:
1. Нарежьте пекинскую капусту тонкими полосками – она должна быть нежной и легкой.
2. Добавьте измельченные вареные яйца, консервированного тунца (слейте жидкость) и кукурузу.
3. Посолите и заправьте майонезом. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты соединились.
4. Непосредственно перед подачей добавьте сухарики, чтобы они остались хрустящими.
5. Салат получается свежим, с приятной текстурой и легким вкусом моря благодаря тунцу. Его можно подавать как отдельное блюдо или гарнир к основным блюдам.
6. Простой набор ингредиентов, минимум времени, и у вас на столе вкусный салат, который обязательно понравится всем гостям.
