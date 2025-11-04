Бюджетная и полезная запеканка с красной рыбой: вариант вкусного блюда на любой случай
Если хочется приготовить что-то вкусное, сытное и при этом не слишком дорогое, запеканка с красной рыбой станет отличным выбором. Она готовится быстро, не требует сложных ингредиентов и всегда эффектно выглядит на столе. Сочетание брокколи, рыбы и нежной моцареллы создает гармоничный вкус, который понравится и взрослым, и детям. Такое блюдо идеально подойдет на обед, ужин или даже для праздничного стола – простое, доступное и очень аппетитное.
Идея приготовления сытной запеканки с красной рыбой опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- брокколи – 400 г
- яйца куриные – 3 шт.
- красная рыба (форель, лосось или семга) — 200 г
- сливки 10% – 100 г
- моцарелла – 200 г
- соль и специи – по вкусу
- оливковое масло – 10 г
Способ приготовления:
1. Форму для запекания смажьте оливковым маслом.
2. Выложите в нее соцветия брокколи (их можно предварительно немного отварить) и кусочки красной рыбы.
3. В отдельной миске взбейте яйца со сливками, солью и любимыми специями.
4. Полученную смесь вылейте в форму, равномерно распределив по всей поверхности.
5. Сверху выложите нарезанную моцареллу.
6. Запекайте в духовке, разогретой до 180°C, примерно 30-35 минут, до появления золотистой корочки.
7. Перед подачей дайте запеканке немного остыть, чтобы она лучше держала форму.
8. Это простое блюдо сочетает насыщенный вкус рыбы, нежность сыра и свежесть брокколи. Оно получается сытным, ароматным и станет отличным вариантом для домашнего меню, когда хочется приготовить что-то полезное, но без лишних усилий.
