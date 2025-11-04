Если хочется приготовить что-то вкусное, сытное и при этом не слишком дорогое, запеканка с красной рыбой станет отличным выбором. Она готовится быстро, не требует сложных ингредиентов и всегда эффектно выглядит на столе. Сочетание брокколи, рыбы и нежной моцареллы создает гармоничный вкус, который понравится и взрослым, и детям. Такое блюдо идеально подойдет на обед, ужин или даже для праздничного стола – простое, доступное и очень аппетитное.

Идея приготовления сытной запеканки с красной рыбой опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

брокколи – 400 г

яйца куриные – 3 шт.

красная рыба (форель, лосось или семга) — 200 г

сливки 10% – 100 г

моцарелла – 200 г

соль и специи – по вкусу

оливковое масло – 10 г

Способ приготовления:

1. Форму для запекания смажьте оливковым маслом.

2. Выложите в нее соцветия брокколи (их можно предварительно немного отварить) и кусочки красной рыбы.

3. В отдельной миске взбейте яйца со сливками, солью и любимыми специями.

4. Полученную смесь вылейте в форму, равномерно распределив по всей поверхности.

5. Сверху выложите нарезанную моцареллу.

6. Запекайте в духовке, разогретой до 180°C, примерно 30-35 минут, до появления золотистой корочки.

7. Перед подачей дайте запеканке немного остыть, чтобы она лучше держала форму.

8. Это простое блюдо сочетает насыщенный вкус рыбы, нежность сыра и свежесть брокколи. Оно получается сытным, ароматным и станет отличным вариантом для домашнего меню, когда хочется приготовить что-то полезное, но без лишних усилий.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: