Когда нужно быстро приготовить ужин из доступных продуктов, запеканка становится идеальным вариантом. Она получается сытной, ароматной и в то же время простой в исполнении. Сочетание кабачка, гречки и мяса делает блюдо питательным, а возможность добавить сыр обеспечивает аппетитную корочку. Для приготовления не понадобится много времени, а результат понравится всей семье. Это тот случай, когда бюджетный набор ингредиентов превращается в настоящую вкуснятину.

Ингредиенты:

гречка – 1 стакан отваренной 1 стакан отварной

фарш (куриный или свиной) – 400 г

кабачок – 1 средний

яйца – 2 шт.

панированные сухари – 3-4 ст.л.

соль и перец – по вкусу

твердый сыр – по желанию

растительное или сливочное масло – для смазывания формы

Способ приготовления:

1. Кабачок натереть на мелкой терке и слегка отжать лишний сок.

2. Добавить отваренную гречку, фарш, яйца, сухари и приправьте солью и перцем.

3. Все тщательно перемешайте или взбейте блендером до однородной массы.

4. Оставьте смесь на 10 минут, чтобы сухари впитали влагу.

5. Форму для выпекания смажьте маслом или маслом и выложите тесто.

6. Выпекайте при температуре 180 градусов около 40 минут, ориентируясь на готовность.

7. За 10 минут до завершения можно посыпать натертым сыром, чтобы получить румяную корочку.

8. Готовую запеканку подавать порционными кусочками. Она прекрасно сочетается с овощным салатом или легким сметанным соусом.

