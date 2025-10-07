Видео дня
Бюджетная закуска из крабовых палочек за 5 минут: делимся рецептом
Крабовые палочки – лучший ингредиент для приготовления очень вкусных намазок, а также салатов. Еще из них получатся вкусные закуски в виде соленых тортов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из крабовых палочек и вафель.
Ингредиенты:
- Вафля – 1 лист
- Майонез – 4 ст. л.
- Чеснок – 2 зубчика
- Плавленые сырки – 2 шт.
- Крабовые палочки – 180 г
Способ приготовления:
1. Вафельный лист смажьте майонезом с измельченным чесноком и натертыми плавлеными сырками.
2. Крабовые палочки измельчите и равномерно распределите поверх начинки. Оставьте рулет на 15-20 минут, чтобы вафля слегка размякла.
3. Аккуратно сверните в рулет, нарежьте на порционные кусочки.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: