Крабовые палочки – лучший ингредиент для приготовления очень вкусных намазок, а также салатов. Еще из них получатся вкусные закуски в виде соленых тортов.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из крабовых палочек и вафель.

Ингредиенты:

Вафля – 1 лист

Майонез – 4 ст. л.

Чеснок – 2 зубчика

Плавленые сырки – 2 шт.

Крабовые палочки – 180 г

Способ приготовления:

1. Вафельный лист смажьте майонезом с измельченным чесноком и натертыми плавлеными сырками.

2. Крабовые палочки измельчите и равномерно распределите поверх начинки. Оставьте рулет на 15-20 минут, чтобы вафля слегка размякла.

3. Аккуратно сверните в рулет, нарежьте на порционные кусочки.

