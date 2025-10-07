Бюджетная закуска из крабовых палочек за 5 минут: делимся рецептом

Рецепт блюда

Крабовые палочки – лучший ингредиент для приготовления очень вкусных намазок, а также салатов. Еще из них получатся вкусные закуски в виде соленых тортов. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из крабовых палочек и вафель. 

Ингредиенты:

  • Вафля – 1 лист
  • Майонез – 4 ст. л.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Плавленые сырки – 2 шт.
  • Крабовые палочки – 180 г

Способ приготовления: 

1. Вафельный лист смажьте майонезом с измельченным чесноком и натертыми плавлеными сырками.

2. Крабовые палочки измельчите и равномерно распределите поверх начинки. Оставьте рулет на 15-20 минут, чтобы вафля слегка размякла.

3. Аккуратно сверните в рулет, нарежьте на порционные кусочки.

