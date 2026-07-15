Блины можно приготовить даже тогда, когда в холодильнике нет молока и яиц. Простой рецепт на воде получается бюджетным, а сами блины хорошо держат форму во время жарки. Такие блины подойдут для завтрака, перекуса или быстрого ужина. Их можно подавать как со сладкими, так и с солеными начинками.

Идея приготовления тонких бюджетных блинов без молока и яиц опубликована на странице alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

мука – 2 стакана

вода – 2 стакана

соль – щепотка

сахар – по желанию, если блины готовятся для сладкой начинки

растительное или сливочное масло для жарки – небольшое количество

Начинка для блинов:

соленая начинка – творог с зеленью, тушеные овощи, грибы или другие любимые ингредиенты

сладкая начинка – банан с мёдом, варенье, фрукты, сгущённое молоко или творог с сахаром

Способ приготовления:

1. Для приготовления бюджетных блинов без молока и яиц сначала нужно приготовить тесто. В глубокую миску насыпьте муку, добавьте щепотку соли и постепенно влейте воду, постоянно перемешивая. Тесто должно получиться однородным, без комочков, по консистенции похожим на классическое блинное.

2. Чтобы блины хорошо жарились и не рвались, важно дать тесту отстояться несколько минут после замеса. По желанию можно добавить немного сахара для сладкого варианта или ложку растительного масла прямо в тесто.

3. Разогрейте сковороду и слегка смажьте ее растительным или сливочным маслом. Выливайте тесто тонким слоем и обжаривайте блины с обеих сторон до появления легкой золотистой корочки.

4. Готовые блины можно подавать сразу горячими или использовать в качестве основы для различных начинок. Они получаются мягкими, эластичными и подходят для тех случаев, когда хочется приготовить что-то простое из минимального количества продуктов.

5. Такой рецепт блинов на воде станет хорошим вариантом для повседневного меню: он не требует дорогих ингредиентов, готовится быстро и легко дополняется любой начинкой.

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