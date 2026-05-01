Бюджетный и очень вкусный салат из свеклы: как приготовить
Салат из свеклы – это один из самых простых вариантов блюда на каждый день. Его легко приготовить из доступных продуктов, которые часто есть дома. Такой рецепт выручает, когда нужно быстро сделать что-то вкусное без лишних затрат. Блюдо получается нежным, сытным и хорошо сочетается с разными гарнирами. Подойдет как для обеда, так и для легкого ужина.
Идея приготовления бюджетного салата со свеклой опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- свекла – 2 средние штуки (или 1 большой)
- горошек консервированный – 150 г
- сыр плавленый сливочный – 2-3 шт.
- чеснок – 2-3 зубчика
- соль – по вкусу
- майонез – 2 ст.л. (регулируйте по вкусу)
Способ приготовления:
1. Подготовьте свеклу: запеките ее в духовке или отварите до мягкости. Дайте полностью остыть, после чего очистите и нарежьте небольшими кубиками.
2. По желанию можно натереть на крупной терке – текстура салата будет более нежной.
3. Нарежьте плавленый сыр небольшими кусочками или натрите его на терке. Переложите в глубокую миску вместе со свеклой.
4. Добавьте консервированный зеленый горошек, предварительно слив лишнюю жидкость. Натрите чеснок и добавьте к салату. Посолите по вкусу, после чего введите майонез.
5. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородности.
6. Перед подачей дайте салату настояться 10-15 минут в холодильнике – так вкусы лучше сочетаются.
