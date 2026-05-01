Салат из свеклы – это один из самых простых вариантов блюда на каждый день. Его легко приготовить из доступных продуктов, которые часто есть дома. Такой рецепт выручает, когда нужно быстро сделать что-то вкусное без лишних затрат. Блюдо получается нежным, сытным и хорошо сочетается с разными гарнирами. Подойдет как для обеда, так и для легкого ужина.

Идея приготовления бюджетного салата со свеклой опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram.

Ингредиенты:

свекла – 2 средние штуки (или 1 большой)

горошек консервированный – 150 г

сыр плавленый сливочный – 2-3 шт.

чеснок – 2-3 зубчика

соль – по вкусу

майонез – 2 ст.л. (регулируйте по вкусу)

Способ приготовления:

1. Подготовьте свеклу: запеките ее в духовке или отварите до мягкости. Дайте полностью остыть, после чего очистите и нарежьте небольшими кубиками.

2. По желанию можно натереть на крупной терке – текстура салата будет более нежной.

3. Нарежьте плавленый сыр небольшими кусочками или натрите его на терке. Переложите в глубокую миску вместе со свеклой.

4. Добавьте консервированный зеленый горошек, предварительно слив лишнюю жидкость. Натрите чеснок и добавьте к салату. Посолите по вкусу, после чего введите майонез.

5. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородности.

6. Перед подачей дайте салату настояться 10-15 минут в холодильнике – так вкусы лучше сочетаются.

