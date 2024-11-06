Бюджетный салат к картофелю в мундирах: все ингредиенты найдутся в холодильнике
Если вам вдруг захотелось салат – совсем не обязательно заказывать доставку или идти в магазин. Обычно дома найдутся продукты, из которых можно приготовить вкуснейший салат, не прилагая больших усилий.
Фудблогер Юлия Сенич в Instagram рассказала рецепт салата, все составляющие которого найдутся в холодильнике у каждого. Кроме этого, данное блюдо получается еще и довольно бюджетным и идеально подходит к картофелю в мундирах.
Ингредиенты
- Лук фиолетовый – 3-4 шт
- Горошек консервированный – 250 гр
- Уксус винный – 1 ст.л.
- Сахар – 1 ст.л.
- Куриное филе вареное – 200 гр
- Соленые огурцы – 200 гр
- Зелень
- Домашнее масло – 3 ст.л.
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Лук чистим и шинкуем полукольцами. Разминаем руками и добавляем уксус и сахар. Оставляем на 15мин.
2. Полосками нарезаем огурцы и измельчаем мясо. Добавляем к луку.
3. Далее добавляем консервированный горошек и поливаем ароматным маслом.
4. Доводим вкус до идеала солью и перцем.
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