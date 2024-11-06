Если вам вдруг захотелось салат – совсем не обязательно заказывать доставку или идти в магазин. Обычно дома найдутся продукты, из которых можно приготовить вкуснейший салат, не прилагая больших усилий.

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Фудблогер Юлия Сенич в Instagram рассказала рецепт салата, все составляющие которого найдутся в холодильнике у каждого. Кроме этого, данное блюдо получается еще и довольно бюджетным и идеально подходит к картофелю в мундирах.

Ингредиенты

Лук фиолетовый – 3-4 шт

Горошек консервированный – 250 гр

Уксус винный – 1 ст.л.

Сахар – 1 ст.л.

Куриное филе вареное – 200 гр

Соленые огурцы – 200 гр

Зелень

Домашнее масло – 3 ст.л.

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Лук чистим и шинкуем полукольцами. Разминаем руками и добавляем уксус и сахар. Оставляем на 15мин.

2. Полосками нарезаем огурцы и измельчаем мясо. Добавляем к луку.

3. Далее добавляем консервированный горошек и поливаем ароматным маслом.

4. Доводим вкус до идеала солью и перцем.

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