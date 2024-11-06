Бюджетный салат к картофелю в мундирах: все ингредиенты найдутся в холодильнике

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Бюджетный салат к картофелю в мундирах: все ингредиенты найдутся в холодильнике

Если вам вдруг захотелось салат – совсем не обязательно заказывать доставку или идти в магазин. Обычно дома найдутся продукты, из которых можно приготовить вкуснейший салат, не прилагая больших усилий.

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Фудблогер Юлия Сенич в Instagram рассказала рецепт салата, все составляющие которого найдутся в холодильнике у каждого. Кроме этого, данное блюдо получается еще и довольно бюджетным и идеально подходит к картофелю в мундирах.

Бюджетный салат к картофелю в мундирах: все ингредиенты найдутся в холодильнике

Ингредиенты

  • Лук фиолетовый – 3-4 шт
  • Горошек консервированный – 250 гр
  • Уксус винный – 1 ст.л.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Куриное филе вареное – 200 гр
  • Соленые огурцы – 200 гр
  • Зелень
  • Домашнее масло – 3 ст.л.
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления

1. Лук чистим и шинкуем полукольцами. Разминаем руками и добавляем уксус и сахар. Оставляем на 15мин.

Бюджетный салат к картофелю в мундирах: все ингредиенты найдутся в холодильнике

2. Полосками нарезаем огурцы и измельчаем мясо. Добавляем к луку.

Бюджетный салат к картофелю в мундирах: все ингредиенты найдутся в холодильнике

3. Далее добавляем консервированный горошек и поливаем ароматным маслом.

Бюджетный салат к картофелю в мундирах: все ингредиенты найдутся в холодильнике

4. Доводим вкус до идеала солью и перцем.

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