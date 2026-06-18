Из кабачков можно приготовить абсолютно разные блюда – салат, пасту, блины, оладьи, чебуреки, супы. А также они идеально готовятся на гриле, в духовке и просто на сковороде.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, а главное – полезных чебуреков из кабачков.

Ингредиенты:

Для основы:

350 г кабачка (натереть, посолить, отжать)

150 г молодой капусты (посолить, помять)

2 яйца

50 г моцареллы (по желанию)

1,5-2 ст. л. муки

Для начинки:

куриный фарш, обжаренный с луком

1 ст. л. сыра "Филадельфия"

зеленый лук

70 г моцареллы

Способ приготовления:

1. Обжарьте фарш с луком. Добавьте сыр "Филадельфия", перемешайте.

2. Смешайте кабачок, капусту, яйца, моцареллу и муку.

3. На смазанный маслом пергамент выложите часть овощной массы. Добавьте начинку, зеленый лук и моцареллу. Накройте второй частью массы. Осторожно переложите на разогретую сковороду и обжаривайте с обеих сторон до золотистой корочки.

Подавайте в горячем виде!

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