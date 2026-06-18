Чебуреки из кабачка с вкусной начинкой для перекуса: делимся рецептом оригинального блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
522
Чебуреки из кабачка с вкусной начинкой для перекуса: делимся рецептом оригинального блюда
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Из кабачков можно приготовить абсолютно разные блюда – салат, пасту, блины, оладьи, чебуреки, супы. А также они идеально готовятся на гриле, в духовке и просто на сковороде.

Чебуреки из кабачка с вкусной начинкой для перекуса: делимся рецептом оригинального блюда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, а главное – полезных чебуреков из кабачков. 

Ингредиенты: 

Для основы:

  • 350 г кабачка (натереть, посолить, отжать)
  • 150 г молодой капусты (посолить, помять)
  • 2 яйца
  • 50 г моцареллы (по желанию)
  • 1,5-2 ст. л. муки

Для начинки:

  • куриный фарш, обжаренный с луком
  • 1 ст. л. сыра "Филадельфия"
  • зеленый лук
  • 70 г моцареллы

Способ приготовления: 

1. Обжарьте фарш с луком. Добавьте сыр "Филадельфия", перемешайте.

Чебуреки из кабачка с вкусной начинкой для перекуса: делимся рецептом оригинального блюда

2. Смешайте кабачок, капусту, яйца, моцареллу и муку.

Чебуреки из кабачка с вкусной начинкой для перекуса: делимся рецептом оригинального блюда

3. На смазанный маслом пергамент выложите часть овощной массы. Добавьте начинку, зеленый лук и моцареллу. Накройте второй частью массы. Осторожно переложите на разогретую сковороду и обжаривайте с обеих сторон до золотистой корочки.

Чебуреки из кабачка с вкусной начинкой для перекуса: делимся рецептом оригинального блюда

Подавайте в горячем виде! 

Чебуреки из кабачка с вкусной начинкой для перекуса: делимся рецептом оригинального блюда

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаовощипродуктырецепт
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты