Чебуреки из кабачка с вкусной начинкой для перекуса: делимся рецептом оригинального блюда
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Из кабачков можно приготовить абсолютно разные блюда – салат, пасту, блины, оладьи, чебуреки, супы. А также они идеально готовятся на гриле, в духовке и просто на сковороде.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, а главное – полезных чебуреков из кабачков.
Ингредиенты:
Для основы:
- 350 г кабачка (натереть, посолить, отжать)
- 150 г молодой капусты (посолить, помять)
- 2 яйца
- 50 г моцареллы (по желанию)
- 1,5-2 ст. л. муки
Для начинки:
- куриный фарш, обжаренный с луком
- 1 ст. л. сыра "Филадельфия"
- зеленый лук
- 70 г моцареллы
Способ приготовления:
1. Обжарьте фарш с луком. Добавьте сыр "Филадельфия", перемешайте.
2. Смешайте кабачок, капусту, яйца, моцареллу и муку.
3. На смазанный маслом пергамент выложите часть овощной массы. Добавьте начинку, зеленый лук и моцареллу. Накройте второй частью массы. Осторожно переложите на разогретую сковороду и обжаривайте с обеих сторон до золотистой корочки.
Подавайте в горячем виде!
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