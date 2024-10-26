Шарлотка – это традиционный французский пирог, с приготовлением которого справится даже ребенок. Всего несколько минут на подготовку и немного времени на выпекание, и на столе появляется отличное дополнение к кофе или чаю.

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Но иногда хочется разнообразить привычный десерт и добавить в него новые вкусы. Как лучше всего это сделать, в Instagram показал фудблогер с ником o gorodnik. Новое видение этого блюда не оставит никого безразличным.

Ингредиенты для шарлотки

Кислые очищенные яблоки – 600 гр

Сок лимона – ½ шт

Молотая корица – 3 гр

Яйца комнатной температуры – 6 шт.

Сахар – 200 гр

Мука – 200 гр

Кукурузный крахмал – 20 гр

Ванильный сахар – 20 гр

Разрыхлитель – 10 гр

Сливочное масло – 30 гр

Коричневый сахар – 20 гр

Орехи пекан – 50 гр

Ингредиенты для соуса

Молоко – 300 мл

Сливки 30% – 300 мл

Куриные желтки – 3 шт.

Сахар – 100 гр

Ванильный сахар – 15 гр

Крахмал кукурузный – 10 гр

Способ приготовления шарлотки

1. Очищаем яблоки и погружаем в холодную воду с лимонным соком.

2. Взбиваем яйца с сахаром миксером 5-7 мин до пышной пены.

3. Смазываем форму сливочным маслом и присыпаем коричневым сахаром.

4. Нарезаем яблоки кубиком.

5. Смешиваем сухие составляющие просеиваем через сито и добавляем в 2 этапа взбитые яйца с сахаром и осторожно вымешиваем до полного сочетания всех компонентов.

6. В форму выложите половину яблок присыпьте их молотой корицей, залейте половиной теста, затем снова слой яблок с корицей и покройте остатком теста, осторожно выложите сверху орешки.

7. Выпекать в течение 40-45 минут при 180 градусах.

Способ приготовления соуса

1. Смешайте молоко со сливками в сотейнике и доведите их до кипения.

2. Взбейте венчиком в миске желтки с сахаром, крахмалом и ванильным сахаром.

3. Влейте в желтки горячую молочную смесь, процедите ее обратно в сотейник и доведите смесь до кипения.

4. Проварите соус 15 сек после закипания и подавайте к столу горячим или охладите перед подачей.

5. Если соус сильно застынет Взбейте его слегка вилкой или миксером или добавьте немного молока.

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