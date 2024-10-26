Чем дополнить классическую шарлотку для необычного вкуса: рецепт с ванильным соусом
Шарлотка – это традиционный французский пирог, с приготовлением которого справится даже ребенок. Всего несколько минут на подготовку и немного времени на выпекание, и на столе появляется отличное дополнение к кофе или чаю.
Но иногда хочется разнообразить привычный десерт и добавить в него новые вкусы. Как лучше всего это сделать, в Instagram показал фудблогер с ником o gorodnik. Новое видение этого блюда не оставит никого безразличным.
Ингредиенты для шарлотки
- Кислые очищенные яблоки – 600 гр
- Сок лимона – ½ шт
- Молотая корица – 3 гр
- Яйца комнатной температуры – 6 шт.
- Сахар – 200 гр
- Мука – 200 гр
- Кукурузный крахмал – 20 гр
- Ванильный сахар – 20 гр
- Разрыхлитель – 10 гр
- Сливочное масло – 30 гр
- Коричневый сахар – 20 гр
- Орехи пекан – 50 гр
Ингредиенты для соуса
- Молоко – 300 мл
- Сливки 30% – 300 мл
- Куриные желтки – 3 шт.
- Сахар – 100 гр
- Ванильный сахар – 15 гр
- Крахмал кукурузный – 10 гр
Способ приготовления шарлотки
1. Очищаем яблоки и погружаем в холодную воду с лимонным соком.
2. Взбиваем яйца с сахаром миксером 5-7 мин до пышной пены.
3. Смазываем форму сливочным маслом и присыпаем коричневым сахаром.
4. Нарезаем яблоки кубиком.
5. Смешиваем сухие составляющие просеиваем через сито и добавляем в 2 этапа взбитые яйца с сахаром и осторожно вымешиваем до полного сочетания всех компонентов.
6. В форму выложите половину яблок присыпьте их молотой корицей, залейте половиной теста, затем снова слой яблок с корицей и покройте остатком теста, осторожно выложите сверху орешки.
7. Выпекать в течение 40-45 минут при 180 градусах.
Способ приготовления соуса
1. Смешайте молоко со сливками в сотейнике и доведите их до кипения.
2. Взбейте венчиком в миске желтки с сахаром, крахмалом и ванильным сахаром.
3. Влейте в желтки горячую молочную смесь, процедите ее обратно в сотейник и доведите смесь до кипения.
4. Проварите соус 15 сек после закипания и подавайте к столу горячим или охладите перед подачей.
5. Если соус сильно застынет Взбейте его слегка вилкой или миксером или добавьте немного молока.
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