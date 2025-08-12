Чугунные сковородки ценят за долговечность и превосходные кулинарные свойства. Они равномерно прогреваются, удерживают тепло и создают особый вкус блюдам. Но чтобы такая сковородка служила годами, важно правильно за ней ухаживать. Слишком агрессивная чистка или использование неподходящих средств может разрушить тонкий защитный слой, который отвечает за антипригарный эффект.

Редакция FoodOboz делится простым и безопасным способом очистить чугун от жира и нагара, не используя мыло или химические средства.

Почему нельзя мыть чугун как обычную посуду

У чугунной посуды есть естественное покрытие – так называемый слой полимеризованного масла, который формируется во время использования. Именно он защищает металл и не дает еде прилипать. Если снять этот слой с помощью моющих средств или жестких щеток, сковородка потеряет свои антипригарные свойства, и восстановить их будет сложно.

Самый простой способ очистки

1. После приготовления действуйте быстро. Чистите сковородку, пока она еще теплая.

2. Если загрязнение минимальное (например, после яичницы), протрите поверхность теплым влажным полотенцем или мягкой губкой.

3. При более сильном нагаре налейте немного теплой (не кипятка) воды, поставьте на огонь и дайте ей слегка закипеть. Это поможет отделить остатки пищи.

4. Удалите нагар деревянной лопаткой или мягкой щеткой. Металлические инструменты могут поцарапать поверхность, а пластик – расплавиться от высокой температуры.

Соль – природный абразив

Если подгоревшие кусочки еды все же остались, насыпьте на дно сковородки несколько ложек крупной соли и осторожно потрите мягкой тканью или губкой. Соль действует как нежный абразив: удаляет загрязнения, не повреждая защитный слой. После этого промойте сковородку теплой водой, вытрите насухо и при желании слегка смажьте растительным маслом.

Чугун любит работу

Чем чаще используется чугунная посуда, тем крепче становится ее антипригарный слой. Так что не стоит прятать сковородку в шкаф на месяцы – готовьте на ней регулярно, и она прослужит десятилетиями, сохраняя свои уникальные свойства.

