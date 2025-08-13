Духовка – одна из самых капризных в уходе кухонных поверхностей. После нескольких запеканок или мясных блюд на стенках и дне появляются нагар и темные пятна, которые трудно убрать обычной губкой. Со временем они образуют плотный слой, который портит вид техники и даже влияет на аромат блюд. Однако есть способ, который поможет быстро справиться даже с застарелым жиром, и для этого не нужны дорогие химические средства.

Редакция FoodOboz расскажет, чем идеально можно отмыть духовку от нагара и жира.

Чтобы вернуть духовке чистоту и блеск, достаточно использовать раствор из соды и моющего средства для посуды:

1. Сначала нужно подготовить глубокий противень или любую жаростойкую форму.

2. Налейте туда горячую воду примерно до половины высоты.

3. Добавьте полстакана пищевой соды и две-три столовые ложки средства для мытья посуды. Если выбранное средство сильно пенится, количество можно немного уменьшить.

4. Смесь перемешайте и поставьте в духовку.

5. Нагрейте духовку при температуре 200–250 градусов. Пар и горячий раствор начнут размягчать даже стойкий нагар. Время обработки зависит от степени загрязнения – в среднем от 15 до 30 минут. При особо сильном нагаре раствор можно оставить дольше.

6. После нагрева духовку выключают и оставляют закрытой еще примерно на 10 минут, чтобы действие пара продолжилось.

7. Решетки и съемные элементы удобно замочить в этом же растворе, чтобы легко удалить остатки жира. Стенки и дно духовки очищают губкой или щеткой, пока поверхность еще теплая – так грязь отходит значительно быстрее.

Чтобы справиться с самыми сложными участками, можно сделать густую пасту из соды и сухого моющего порошка, добавив немного воды до консистенции влажного песка. Ее наносят на загрязненные места и аккуратно очищают, после чего смывают горячей водой. Сода действует мягко, не повреждая эмаль, но эффективно убирает пригоревший слой.

На завершающем этапе удобно воспользоваться многоразовыми салфетками – они уберут остатки пены и моющих средств, а также соберут мелкие частички жира. Если есть особо стойкие загрязнения, подойдут салфетки с легким абразивом для окончательной очистки.

После такой процедуры духовка снова приобретает ухоженный вид: дно, стенки, решетки и противень становятся чистыми, без темных пятен и запаха пригара. Метод прост, доступен и подходит даже для сильно загрязненной техники.

