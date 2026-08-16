Свеклу можно приготовить не только для салатов или гарниров. Молодые корнеплоды хорошо подходят для фарширования, если сочетать их с мясом, рисом и ароматными овощами. Такое блюдо получается необычным, ярким и отлично подходит для разнообразного домашнего меню.

Идея приготовления фаршированной свеклы опубликована на странице Эктора Хименеса-Браво в Instagram.

Ингредиенты:

подсолнечное масло – 30 мл.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

болгарский перец – 1 шт.

помидоры – 3-4 шт.

перец чили – по вкусу.

базилик – 1 ч.л.

орегано – 1 ч.л.

копченая паприка – 1 ч.л.

тимьян – 1 веточка

соль и черный молотый перец – по вкусу.

Для свеклы:

молодая свекла с хвостиками – 3-4 шт.

апельсины – 2 шт.

говяжий фарш – 300 г

круглозернистый рис – 120 г в отварном виде.

соль и черный молотый перец – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Сначала приготовьте овощной соус. Лук, морковь, болгарский перец и помидоры нарежьте небольшими кусочками. Разогрейте масло на сковороде, выложите овощи и обжаривайте их до мягкости.

2. Добавьте к овощам немного чили, базилик, орегано, копченую паприку и веточку тимьяна. Посолите и поперчите. Перемешайте и тушите на небольшом огне, пока овощи не размягчатся, а соус не станет более однородным и ароматным.

3. Отдельно обжарьте говяжий фарш до готовности. Добавьте к нему заранее отваренный рис и несколько ложек овощного соуса. Перемешайте начинку и при необходимости откорректируйте вкус солью и перцем.

4. Молодую свеклу хорошо вымойте, очистите от кожуры и аккуратно срежьте верхушку. С помощью ложки или небольшого ножа выньте часть мякоти из середины, оставляя достаточно толстые стенки, чтобы корнеплод не потерял форму во время запекания.

5. Наполните подготовленную свеклу мясной начинкой с рисом. Переложите их в форму для запекания, полейте свежевыжатым апельсиновым соком и добавьте немного растительного масла.

6. Поставьте форму в разогретую духовку и запекайте до полной готовности свеклы и начинки. Точное время зависит от размера корнеплодов, поэтому готовность удобно проверять ножом или деревянной шпажкой.

7. Готовое блюдо подавайте вместе с овощным соусом. Сначала выложите его на тарелку, а сверху разместите фаршированные свеклы.

8. В результате получается необычная закуска из свеклы, которую можно подать как самостоятельное блюдо. Слановатый вкус запечённого корнеплода хорошо сочетается с пряной мясной начинкой, овощами и цитрусовой ноткой апельсина.

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