Сковородки с антипригарным покрытием – удобная вещь на кухне. Такая посуда спасает от пригоревшего теста и масла, но в то же время требует особого ухода. Неправильное мытье может быстро вывести такой инвентарь из строя. Особенно, если вы пользуетесь жесткими средствами или моете горячую сковородку. Чтобы избежать повреждений, важно знать несколько простых правил.

Редакция FoodOboz расскажет, как правильно мыть сковородку с антипригарным покрытием. Такая деликатная посуда требует особого подхода.

Почему нельзя мыть антипригарную сковородку горячей

После приготовления блюд не спешите ставить сковородку под холодную воду. Сперва дайте ей полностью остыть. Резкий перепад температуры вредит покрытию – оно может потрескаться или начать отслаиваться. Это правило особенно важно для тех, кто хочет сохранить сковородку в хорошем состоянии надолго.

Чем не стоит мыть сковородку

Никогда не используйте металлические щетки или абразивные губки. Они буквально сдирают антипригарный слой. То же касается порошков с крупинками – они также вредят поверхности. Вместо этого используйте мягкую губку или щетку и обычное моющее средство. Если есть сложные пятна, лучше воспользоваться домашними способами, а не агрессивной химией.

Как правильно мыть антипригарную сковородку

1. Дождитесь, пока посуда остынет.

2. Залейте теплой водой, добавьте немного жидкости для мытья посуды.

3. Промойте мягкой губкой, не надавливая слишком сильно.

4. В случае стойких пятен приготовьте пасту из соды и воды – нанесите ее на поверхность, оставьте на несколько минут, затем смойте.

5. Сушите сковородку вручную, не оставляйте ее влажной.

Если поверхность сильно загрязнена – замочите сковородку на несколько часов. Это позволит жиру и остаткам пищи размякнуть. Или воспользуйтесь проверенным методом: всыпьте в сковородку чайную ложку соды или половину пакетика разрыхлителя, добавьте воды, доведите до кипения и оставьте остыть. После этого пятна легко смоются.

Можно использовать и специальные средства для деликатной посуды, но внимательно читайте инструкцию. В ней обязательно указано, подходит ли средство для антипригарного покрытия.

Такие простые правила позволят вам дольше пользоваться любимой кухонной посудой без ущерба для качества блюд.

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