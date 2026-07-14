Все больше хозяек готовят варенье с меньшим количеством сахара или вовсе отказываются от него. Причины могут быть разными: желание сделать заготовки менее сладкими или попробовать современные заменители сахара. Но важно знать, что сахар нужен не только для вкуса. Если его заменить, стоит позаботиться о правильном хранении домашней консервации.

Редакция FoodOboz расскажет, чем можно заменить сахар в варенье. Важно соблюдать правильные пропорции, чтобы результат получился удачным.

Зачем нужен сахар в варенье

Многие думают, что сахар нужен только для сладкого вкуса. На самом деле он помогает варенью дольше оставаться свежим. Большое количество сахара сдерживает развитие бактерий и плесени, поэтому традиционные заготовки могут храниться месяцами.

Кроме того, сахар делает варенье гуще и помогает фруктам лучше сохранять цвет. Если его значительно уменьшить или полностью убрать, консистенция может измениться, а срок хранения сократится.

Чем можно заменить сахар

Чаще всего для домашнего варенья используют эритрит, ксилит или стевию. Это самые популярные заменители, которые придают сладость без использования обычного сахара.

Эритритол практически не содержит калорий, но он менее сладкий, поэтому его нужно немного больше. Стевия, напротив, очень сладкая, поэтому её добавляют совсем немного. Чтобы варенье получилось гуще, её часто сочетают с пектином.

Ксилит, который ещё называют березовым сахаром, по вкусу больше всего напоминает обычный сахар. Именно поэтому его часто используют в домашней консервации. Также можно добавлять мёд или кленовый сироп, но они не обеспечивают такого же эффекта хранения, как обычный сахар.

Как сохранить варенье без большого количества сахара

Если вы готовите варенье с минимальным количеством сахара, особое внимание нужно уделить стерильности. Банки и крышки должны быть хорошо простерилизованы, а готовое горячее варенье нужно сразу раскладывать по банкам.

Для фруктов с невысокой кислотностью рекомендуется добавлять немного лимонного сока. Это поможет сделать заготовку более устойчивой к хранению.

После закручивания банки желательно пастеризовать. Для этого их ставят в кастрюлю с горячей водой и прогревают примерно 15-20 минут после закипания. Когда банки остынут, крышка должна втянуться внутрь. Если этого не произошло, такую заготовку лучше хранить только в холодильнике.

Что стоит помнить

Заменить сахар в домашнем варенье вполне возможно, но важно учитывать, что большинство подсластителей влияют только на вкус. Именно поэтому правильная пастеризация, чистые банки и соблюдение технологии приготовления остаются главными условиями того, чтобы домашние заготовки хорошо сохранились до зимы.

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