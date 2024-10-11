Салат "Шуба" – один из самых бюджетных, сытных, вкусных и простых в приготовлении блюд, основа которого – филе сельди, свекла. Стоит отметить, что ее можно заменить и другими продуктами, например, тунцом, запеченной скумбрией.

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Редакция FoodOboz делится советами, чем лучше всего заменить сельдь в "Шубе", чтобы это было еще вкуснее, чем в классическом варианте.

1. Вареное филе курицы или индейки

Салат с этими продуктами будет очень сытным и вкусным, без неприятного рыбного запаха.

2. Авокадо и бобовые

Эти продукты придадут салату оригинального вкуса и к тому же отличный вариант для тех, кто не есть ни мяса, ни рыбы!

3. Консервированный тунец, слабосоленый лосось, запеченная скумбрия

С этими продуктами салат будет очень вкусный, но более жирный.

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