Чем заменить сельдь в "Шубе": делимся перечнем вкусных альтернатив
Салат "Шуба" – один из самых бюджетных, сытных, вкусных и простых в приготовлении блюд, основа которого – филе сельди, свекла. Стоит отметить, что ее можно заменить и другими продуктами, например, тунцом, запеченной скумбрией.
Редакция FoodOboz делится советами, чем лучше всего заменить сельдь в "Шубе", чтобы это было еще вкуснее, чем в классическом варианте.
1. Вареное филе курицы или индейки
Салат с этими продуктами будет очень сытным и вкусным, без неприятного рыбного запаха.
2. Авокадо и бобовые
Эти продукты придадут салату оригинального вкуса и к тому же отличный вариант для тех, кто не есть ни мяса, ни рыбы!
3. Консервированный тунец, слабосоленый лосось, запеченная скумбрия
С этими продуктами салат будет очень вкусный, но более жирный.
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