Когда нужно быстро приготовить сытное и вкусное блюдо, картофель всегда выручает. Его легко совместить с простыми ингредиентами и получить полноценный обед или ужин. Один из самых удачных вариантов — картофель в нежном сырном соусе с ароматом чеснока. Такое блюдо не требует сложных кулинарных навыков и готовится буквально за считанные минуты.

Идея приготовления ароматного чесночного картофеля опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 600-800 г (отварной)

крем-сыр (типа Philadelphia) – 175 г

сливочное масло – 70 г

чеснок – 2-3 зубчика

укроп – по вкусу

соль, черный перец, прованские травы – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сначала подготовьте картофель. Помойте его, нарежьте дольками и отварите в подсоленной воде до готовности. Важно не переварить, чтобы кусочки хорошо держали форму.

2. Далее разогрейте сковородку и растопите сливочное масло.

3. Выложите отваренный картофель и слегка обжарьте до легкой золотистой корочки Добавьте измельченный чеснок и сразу выложите крем-сыр.

4. Посолите, поперчите, по желанию добавьте прованские травы.

5. Аккуратно перемешайте, чтобы сыр равномерно распределился и образовал нежный соус.

6. Накройте сковородку крышкой и готовьте еще примерно 5 минут на среднем огне, периодически помешивая.

7. За это время соус станет однородным, а картофель хорошо пропитается ароматами.

8. Перед подачей добавьте измельченный укроп. Блюдо лучше всего подходит горячим, когда сырный соус остается нежным и тягучим.

