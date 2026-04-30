Чесночный картофель в сырном соусе: готовится элементарно
Когда нужно быстро приготовить сытное и вкусное блюдо, картофель всегда выручает. Его легко совместить с простыми ингредиентами и получить полноценный обед или ужин. Один из самых удачных вариантов — картофель в нежном сырном соусе с ароматом чеснока. Такое блюдо не требует сложных кулинарных навыков и готовится буквально за считанные минуты.
Идея приготовления ароматного чесночного картофеля опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 600-800 г (отварной)
- крем-сыр (типа Philadelphia) – 175 г
- сливочное масло – 70 г
- чеснок – 2-3 зубчика
- укроп – по вкусу
- соль, черный перец, прованские травы – по вкусу
Способ приготовления:
1. Сначала подготовьте картофель. Помойте его, нарежьте дольками и отварите в подсоленной воде до готовности. Важно не переварить, чтобы кусочки хорошо держали форму.
2. Далее разогрейте сковородку и растопите сливочное масло.
3. Выложите отваренный картофель и слегка обжарьте до легкой золотистой корочки Добавьте измельченный чеснок и сразу выложите крем-сыр.
4. Посолите, поперчите, по желанию добавьте прованские травы.
5. Аккуратно перемешайте, чтобы сыр равномерно распределился и образовал нежный соус.
6. Накройте сковородку крышкой и готовьте еще примерно 5 минут на среднем огне, периодически помешивая.
7. За это время соус станет однородным, а картофель хорошо пропитается ароматами.
8. Перед подачей добавьте измельченный укроп. Блюдо лучше всего подходит горячим, когда сырный соус остается нежным и тягучим.
