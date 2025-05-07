Что быстро и вкусно приготовить из куриного филе: рецепт бюджетного блюда

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Что быстро и вкусно приготовить из куриного филе: рецепт бюджетного блюда

Куриное филе – очень вкусное, нежное и универсальное мясо. Из него можно сделать фарш на котлеты, отбивные, рулетики. А если вы в поисках сытного и бюджетного блюда для всей семьи - удачным вариантом будет сделать

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Идея приготовления сытной запеканки с куриным филе и помидорами опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti dariko в Instagram. Вы потратите минимум времени.

Что быстро и вкусно приготовить из куриного филе: рецепт бюджетного блюда

Ингредиенты:

  • куриное филе – 3 шт. (600 г)
  • томаты черри
  • яйца – 3 шт.
  • сметана – 3 ст.л.
  • сыр – 100 г
  • соль, перец
  • прованские травы по желанию – 1/2 ч.л.
  • масло для смазки

Способ приготовления:

Что быстро и вкусно приготовить из куриного филе: рецепт бюджетного блюда

1. Куриные филе нарезать небольшими кусочками.

2. Форму для запекания смазать растительным маслом.

Что быстро и вкусно приготовить из куриного филе: рецепт бюджетного блюда

3. Выложить филе, добавить соль и перец.

4. Выложить помидоры черри.

Что быстро и вкусно приготовить из куриного филе: рецепт бюджетного блюда

5. Отдельно в миске взбить яйца, сметану, посолить и поперчить, добавить любимые специи.

Что быстро и вкусно приготовить из куриного филе: рецепт бюджетного блюда

6. Все перемешать и туда же натереть сыр.

7. Перемешать, вылить на филе и распределить.

Что быстро и вкусно приготовить из куриного филе: рецепт бюджетного блюда

8. Поставить выпекаться при температуре 190 градусов на 35 минут.

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