Куриное филе – очень вкусное, нежное и универсальное мясо. Из него можно сделать фарш на котлеты, отбивные, рулетики. А если вы в поисках сытного и бюджетного блюда для всей семьи - удачным вариантом будет сделать

Видео дня

Идея приготовления сытной запеканки с куриным филе и помидорами опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti dariko в Instagram. Вы потратите минимум времени.

Ингредиенты:

куриное филе – 3 шт. (600 г)

томаты черри

яйца – 3 шт.

сметана – 3 ст.л.

сыр – 100 г

соль, перец

прованские травы по желанию – 1/2 ч.л.

масло для смазки

Способ приготовления:

1. Куриные филе нарезать небольшими кусочками.

2. Форму для запекания смазать растительным маслом.

3. Выложить филе, добавить соль и перец.

4. Выложить помидоры черри.

5. Отдельно в миске взбить яйца, сметану, посолить и поперчить, добавить любимые специи.

6. Все перемешать и туда же натереть сыр.

7. Перемешать, вылить на филе и распределить.

8. Поставить выпекаться при температуре 190 градусов на 35 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: