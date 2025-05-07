Что быстро и вкусно приготовить из куриного филе: рецепт бюджетного блюда
Куриное филе – очень вкусное, нежное и универсальное мясо. Из него можно сделать фарш на котлеты, отбивные, рулетики. А если вы в поисках сытного и бюджетного блюда для всей семьи - удачным вариантом будет сделать
Идея приготовления сытной запеканки с куриным филе и помидорами опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti dariko в Instagram. Вы потратите минимум времени.
Ингредиенты:
- куриное филе – 3 шт. (600 г)
- томаты черри
- яйца – 3 шт.
- сметана – 3 ст.л.
- сыр – 100 г
- соль, перец
- прованские травы по желанию – 1/2 ч.л.
- масло для смазки
Способ приготовления:
1. Куриные филе нарезать небольшими кусочками.
2. Форму для запекания смазать растительным маслом.
3. Выложить филе, добавить соль и перец.
4. Выложить помидоры черри.
5. Отдельно в миске взбить яйца, сметану, посолить и поперчить, добавить любимые специи.
6. Все перемешать и туда же натереть сыр.
7. Перемешать, вылить на филе и распределить.
8. Поставить выпекаться при температуре 190 градусов на 35 минут.
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