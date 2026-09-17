Что быстро приготовить из фарша в духовке: блюдо, которое вкуснее обычных котлет

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
243
Рецепт сочных корзиночек из фарша
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Мясные корзинки из фарша помогут разнообразить привычное меню без сложного приготовления. Внутри запекается сочная грибная начинка, а сверху образуется нежная сырная корочка. Для такого блюда подойдут обычные шампиньоны и любой сыр, который хорошо плавится. Все нужно сформировать на противне и поставить в духовку.

Идея приготовления сочных корзинок из фарша под сыром опубликована на странице talli sun в Instagram.

Сочные корзинки из фарша

Ингредиенты:

  • свиной фарш – 500 г
  • лук – 1 шт.
  • шампиньоны – 250-300 г
  • сыр моцарелла – 150-200 г
  • греческий йогурт или сметана – 1-1,5 ст.л.
  • сушеный чеснок – по вкусу
  • петрушка – по вкусу
  • соль – по вкусу
  • чёрный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

Формируем корзинки

1. Сначала нужно приготовить фарш. В него добавить соль, черный молотый перец и мелко нарезанную петрушку. Массу хорошо перемешать, чтобы специи и зелень равномерно распределились.

2. Затем фарш нужно разделить на порции и выложить на противень, застеленный пергаментом. Из каждой порции сформировать небольшую мясную корзинку с углублением посередине. Именно в него впоследствии нужно будет выложить начинку.

Жарим грибы

3. Шампиньоны и лук нарезать небольшими кубиками. Выложить их на разогретую сковороду и обжаривать до тех пор, пока лишняя влага не испарится, а овощи и грибы не станут мягкими.

4. Сыр натереть. Часть добавить к обжаренным грибам с луком, туда же положить немного измельченной петрушки и перемешать.

Выкладываем грибную начинку

5. Для верхнего слоя оставшийся тертый сыр нужно смешать с греческим йогуртом или сметаной. Добавить сушеный чеснок и перемешать. Масса должна получиться густой, поэтому йогурта или сметаны потребуется немного.

6. В сформированные мясные корзинки сначала выложить грибную начинку. Сверху распределить сырную массу так, чтобы она полностью закрывала начинку.

Добавляем сыр

7. Поставить противень в разогретую до 180 градусов духовку. Запекать мясные корзинки примерно 40-45 минут, пока фарш полностью не пропечётся, а сырная корочка не подрумянится.

8. Готовое блюдо можно подавать сразу после запекания. Мясные корзиночки хорошо сочетаются со свежими овощами, зеленью или лёгким салатом.

Готовое блюдо

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