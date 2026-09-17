Что быстро приготовить из фарша в духовке: блюдо, которое вкуснее обычных котлет
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Мясные корзинки из фарша помогут разнообразить привычное меню без сложного приготовления. Внутри запекается сочная грибная начинка, а сверху образуется нежная сырная корочка. Для такого блюда подойдут обычные шампиньоны и любой сыр, который хорошо плавится. Все нужно сформировать на противне и поставить в духовку.
Идея приготовления сочных корзинок из фарша под сыром опубликована на странице talli sun в Instagram.
Ингредиенты:
- свиной фарш – 500 г
- лук – 1 шт.
- шампиньоны – 250-300 г
- сыр моцарелла – 150-200 г
- греческий йогурт или сметана – 1-1,5 ст.л.
- сушеный чеснок – по вкусу
- петрушка – по вкусу
- соль – по вкусу
- чёрный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Сначала нужно приготовить фарш. В него добавить соль, черный молотый перец и мелко нарезанную петрушку. Массу хорошо перемешать, чтобы специи и зелень равномерно распределились.
2. Затем фарш нужно разделить на порции и выложить на противень, застеленный пергаментом. Из каждой порции сформировать небольшую мясную корзинку с углублением посередине. Именно в него впоследствии нужно будет выложить начинку.
3. Шампиньоны и лук нарезать небольшими кубиками. Выложить их на разогретую сковороду и обжаривать до тех пор, пока лишняя влага не испарится, а овощи и грибы не станут мягкими.
4. Сыр натереть. Часть добавить к обжаренным грибам с луком, туда же положить немного измельченной петрушки и перемешать.
5. Для верхнего слоя оставшийся тертый сыр нужно смешать с греческим йогуртом или сметаной. Добавить сушеный чеснок и перемешать. Масса должна получиться густой, поэтому йогурта или сметаны потребуется немного.
6. В сформированные мясные корзинки сначала выложить грибную начинку. Сверху распределить сырную массу так, чтобы она полностью закрывала начинку.
7. Поставить противень в разогретую до 180 градусов духовку. Запекать мясные корзинки примерно 40-45 минут, пока фарш полностью не пропечётся, а сырная корочка не подрумянится.
8. Готовое блюдо можно подавать сразу после запекания. Мясные корзиночки хорошо сочетаются со свежими овощами, зеленью или лёгким салатом.
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