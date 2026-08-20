Когда нужно быстро приготовить ужин, на помощь приходят простые блюда из доступных продуктов. Один из таких вариантов – запеканка из курицы, кабачка и помидоров под сырной заливкой. Все ингредиенты нужно лишь подготовить, выложить в форму и залить соусом. Затем блюдо запекают в духовке до нежной текстуры и румяной корочки.

Идея приготовления сытной запеканки из мяса и кабачков на ужин опубликована на странице korolivska1 в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе или филе бедра без кожи – 150 г

кабачок – 150 г

помидор – 100 г

яйцо – 1 шт.

натуральный йогурт – 60 г

твёрдый сыр – 25 г

сушеный чеснок – по вкусу

копченая паприка – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Посолите, добавьте черный перец, сухой чеснок и копченую паприку. Перемешайте, чтобы специи равномерно распределились по мясу, и выложите его в форму для запекания.

2. Кабачок и помидор нарежьте тонкими ломтиками. Разложите овощи поверх курицы, чередуя их между собой.

3. Для заливки в миске взбейте яйцо с йогуртом. Добавьте натертый твёрдый сыр, при необходимости немного соли и перца. Перемешайте до однородной консистенции.

4. Равномерно вылейте сырную заливку на курицу и овощи. Старайтесь распределить её по всей поверхности, чтобы во время запекания образовалась румяная корочка.

5. Поставьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов. Готовьте примерно 25-30 минут. Точное время зависит от размера кусочков курицы и особенностей духовки. Мясо должно полностью прожариться, а верх запеканки – подрумяниться.

6. После вынимания из духовки оставьте блюдо на несколько минут. По желанию подавайте его со свежей зеленью, листьями салата или нарезанными овощами.

7. Кабачок и помидор во время запекания выделяют сок, поэтому курица получается мягкой, а заливка – нежной и сочной. При этом все продукты готовятся вместе, поэтому рецепт не требует отдельной обжарки мяса или овощей.

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